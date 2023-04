El camino hacia la movilidad de cero emisiones no será en línea recta

Ligado a este tema, también es importante reflexionar sobre cómo los países generan la energía que alimenta los centros de carga. Idealmente, la electricidad debería producirse en un parque eólico, solar o en una hidroeléctrica. En el caso de México, actualmente, el sistema eléctrico está abastecido en su mayoría por centrales termoeléctricas que usan combustóleo, carbón y diésel. Si a esto le sumamos la hipotética situación en donde la carga de VE se haga en horarios críticos de la red, la demanda de energía aumentaría y, en consecuencia, gran parte de la capacidad instalada (sucia) estaría operando. Ciertamente, esta situación impediría a cualquier país alcanzar las metas ambientales de la electromovilidad.

Un par de puntos adicionales por discutir serían los siguientes:

1) está el tema relacionado con la adquisición de un VE para sustituir un vehículo que usa combustibles fósiles. Si pensamos en el destino de este último, el cual seguramente se vendería en algún país de bajos ingresos, técnicamente estaríamos aumentando el número de vehículos y con ello las emisiones contaminantes. Por tanto, hay que trabajar en procesos que reconfiguren este tipo de motores para que sean híbridos o funcionen con hidrógeno. En este sentido, es mejor hablar de reconversión y no de sustitución y

2) si bien el mundo está priorizando la producción de vehículos ligeros y de transporte público cero emisiones, también es necesario fabricar camiones pesados, barcos y aviones. Este tipo de transporte es un gran generador de contaminantes.

Para concluir. Si bien México a comienzos del año presentó lo que parece ser una hoja de ruta para eliminar gradualmente los vehículos contaminantes, algunas ciudades de nuestro país cuentan, desde hace varios años, con políticas públicas que incentivan la compra de vehículos no contaminantes, así como con programas para sustituir su transporte público. En el caso del sector privado, existen empresas que hacen esfuerzos para operar con una flota vehicular que no use combustibles fósiles.

Nota del editor: Roberto Ballinez es Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas e Infraestructura de la calificadora HR Ratings. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

