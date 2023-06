Nearshoring… What?! México entra a escena

No soltemos el acelerador

Y así como nos toca la puerta, es hora de abrirla. No solamente se trata de estar cerca, tenemos que demostrar que como país tenemos cómo soportar el negocio de las empresas que van a invertir. El futuro que promete el nearshoring es emocionante, y por lo mismo no somos los únicos interesados. Hay muchos otros países listos para levantar la mano, por lo que debemos enfocarnos en un punto clave del que me encanta hablar: el talento.

El nearshoring es ahora y llega con industrias de alta complejidad con retos totalmente nuevos que requieren mano de obra preparada. Regresando al tema de los microprocesadores, hoy ya tenemos en Guadalajara una planta en la que se validan los chips al resto del mundo. Ya somos clave.

Somos un país joven, grande y talentoso, y en el pasado ya hemos demostrado nuestro valor con respecto a mano de obra, aprendizaje rápido y producción en maquila, y es hora de plantarnos bien bajo el reflector para mostrar nuestro potencial de innovación tecnológica, pero sobre todo enfocarnos no solamente en atraer, sino en retener a los interesados. ¿Cómo? Desde mi perspectiva, la sinergia entre gobierno y empresas ayudará a asegurar que tengamos el talento necesario y a mantener un diálogo constante para identificar necesidades y pasos concretos para atenderlas.

Así quiero que funcionemos, y que cada vez haya más personas preparadas, especializadas y listas para recibir –y mejorar– cualquier reto que llegue. Tenemos la capacidad y el deseo de tener más industria que nos lleve a ser un punto clave en el desarrollo tecnológico del mundo. ¡Claro que le entramos!

Nota del editor: Ana Peña es directora de comunicación para Intel Américas. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

