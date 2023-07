La coyuntura económica desde una perspectiva de largo plazo

Los errores van así de pequeños a sustanciales y no siguen un patrón claro. Es la peor pesadilla de un pronosticador: estás errando y no sabes qué corregir. Es cuando hay que recurrir a ópticas alternativas. Bajo esa premisa, aventuro una hipótesis: dado que los últimos años ofrecen un combinado de choques profundos y cambios estructurales, ver los datos por mes, trimestre o año no necesariamente ofrece la mejor perspectiva. ¿Un contexto de más largo plazo puede ayudarnos a entender la coyuntura?

Considérese crecimiento relativo a nuestro principal socio comercial: Estados Unidos. En los últimos 30 años, el tamaño del PIB mexicano aumenta 86% en términos reales, pero el del país del norte lo hace en 294%. Más que convergencia, ocurre divergencia, aunque el ritmo no es constante. Hay evidencia, por ejemplo, de que la divergencia se acentúa desde finales de 2016 y que el efecto se refuerza con la crisis de covid-19, pero es una conclusión preliminar. En todo caso, es importante tenerlo en mente; quizá la relación de largo plazo entre las dos economías cambia.

Por otra parte, una comparación entre el tipo de cambio nominal y el real multilateral calculado por el Banco de Pagos Internacionales muestra una trayectoria secular a la depreciación real. Esto es, el valor nominal se mantiene invariablemente por debajo del real. A partir de 2016 la depreciación nominal del peso comienza a cerrar dicha brecha y en la crisis del covid se empatan. Ya en el segundo trimestre del 2022, el tipo de cambio real está por debajo del nominal por primera vez desde al menos 1994 (siempre he sido reacio a hablar del grado de subvaluación/sobrevaluación, pero no puedo dejar en ascuas al amable lector: al mes de abril el valor nominal de 18.39 pesos por dólar se compara con un valor real que calculo en 17.04).

¿Qué ocurrió? A mi juicio, la flotación cambiaria respondió a los choques que se inician con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y descontó mayor divergencia. El tema es que, ante un mejor anclaje monetario por Banxico, ocurrió una sobrerreacción del tipo de cambio real que apenas comienza a revertirse. Este llega en abril de 2020 a su nivel más alto desde noviembre de 1995, no tanto por el nivel de depreciación nominal, sino porque el efecto traspaso sobre inflación es limitado. Durante el sexenio 2013-2018, la depreciación cambiaria es 50.7% y la inflación acumulada es 22.2%. Es el primer sexenio desde al menos el de Díaz Ordaz (1965-1970) en el que la inflación es inferior a la depreciación cambiaria.

Bajo esta óptica, lo que estaríamos viendo ahora sería una corrección a esa sobrerreacción. Entre 2019 y 2022 la depreciación es de solo 4.5% y la inflación acumulada es casi cuatro veces mayor, en 17.9%. Sobra decir que la apreciación implícita del tipo de cambio real se ha acentuado a lo largo del 2023. Lo que lleva al tema de moda: ¿no será que el nearshoring nos va a cambiar la vida, incluso revirtiendo tendencia? Francamente lo dudo; la divergencia aludida ocurre a pesar de cambios estructurales de mayor calado, como el ingreso de nuestro país al TLCAN. Ahora bien, puede contribuir a explicar apreciación cambiaria en el margen, pero por razones peculiares.