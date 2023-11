Un Guerrero se levanta

Generalmente en nuestra vida damos por sentado todo, pensamos que somos eternos y la imposibilidad de sufrir algún daño o desperfecto. Sin embargo, la naturaleza se encarga de demostrarnos que no es así.

Hoy el estado de Guerrero atraviesa por una de las más grandes crisis a las que se haya enfrentado, sin mencionar la inseguridad. Esta catástrofe nos hace reflexionar sobre lo que es importante, por lo que me gustaría emplear este gran espacio que me abren mis amigos de Expansión para sumarme a las voces de ayuda que no pueden esperar más.