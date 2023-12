La IA generativa y el recurso humano

Y por supuesto, a mayor productividad laboral, mayor impacto positivo en el modelo negocio. Sin embargo, este crecimiento solo será efectivo si aquellos colaboradores cuyas tareas sean automatizadas pueden evolucionar a roles que demanden niveles comparables de rendimiento humano.

Ante este panorama, las organizaciones tienen la tarea (la cual no es únicamente de los encargados de la gestión del capital humano) de preparar a sus colaboradores para adaptarse a los nuevos roles y dotarlos de las competencias necesarias. No es tan simple. A pesar de los beneficios innegables que la IA puede ofrecer, los cambios en el panorama laboral presentan desafíos, pero no son ni imposibles ni tan difíciles si comenzamos por lo básico, que es la alineación y definición de los procesos y los problemas a solucionar con el uso de la tecnología.

En definitiva, los avances en la IA generativa han acelerado la convergencia entre la tecnología y el trabajo, generando un cambio radical en la esencia del empleo. La velocidad de este avance debería inspirarnos a todos a reflexionar sobre cómo podemos capitalizar al máximo estas nuevas oportunidades, asegurándonos de que el futuro laboral sea un espacio donde humanos y máquinas colaboren para alcanzar niveles de eficiencia (personales en los equipos de trabajo) y creatividad sin precedentes.

Nota del editor: Fernanda Zenizo es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad del Valle de México. Actualmente se desempeña como Directora General de Intelab. Actualmente es Vicepresidente de Gestión de Comités Técnicos en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

