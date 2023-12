2024, una nueva oportunidad

Como estoy seguro todos nos percatamos de una realidad, el tiempo pasa cada vez más rápido y muchas veces nos quedamos con ganas de hacer determinadas cosas, de estudiar algo apasionante, ir a ese lugar al que anhelamos ir, en fin. Esta vida sería mejor si buscamos llenarnos de experiencias significativas para que al final se pueda afirmar que valió la pena todo.

Este año puede marcar la diferencia, pero es fundamental tomar acciones desde hoy para acercarnos cada día más a lograr lo que desde lo más profundo de mi ser deseo.

Una buena forma es comenzar a llevar un mejor control de mis finanzas. Quienes nos dedicamos a la promoción de las finanzas personales hablamos de ello siempre, la libertad financiera solo se construye con disciplina, constancia y dedicación.

No es el tema de acumular por el simple hecho de hacerlo, es crear patrimonio para tener holgura y no ver el dinero como un limitante sino como una posibilidad. El dinero no da la felicidad, es cierto, pero ayuda a alcanzar satisfactores; tampoco es un fin, pero sí un medio, nuestra existencia no debería girar entorno a ello.

Los recursos no pueden comprar las cosas más importantes como el amor, amistad o salud, pero el tener finanzas sanas es reflejo que todo lo demás marcha adecuadamente, recordemos que como nos llevamos con el dinero es como lo hacemos con lo demás, amigos, familia, novia, novio, peor es nada, etc.

Traza grandes planes, apuesta por seguir preparándote, ve aquellos cursos gratuitos que puedes inscribirte y aprende cosas nuevas, ya sea un idioma, un hobbie o perfeccionar tus habilidades actuales.

De verdad se pueden hacer muchísimas cosas, aquello que realmente te haga feliz, que te perfeccione como persona y te acerque a vivir cómo tú quieres.