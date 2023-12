'Nearshoring' vs. libre comercio

Ello impactara nuestra relación con la comunidad europea y el Reino Unido, pero será drástico en cuanto a la relación con China y Rusia, dado que se buscará que medidas arancelarias y no arancelarias dificulten la expansión de tales potencias en el continente americano, el cual se pretende mantener para los americanos.

La visión al mutar el nombre, insisto, no fue cosmético, no sólo elude el admitir nuestra posición geográfica, que tanto afrenta a los radicales opositores que alberga nuestro socio, sino que se eliminó, deliberadamente, la falaz idea de que persigue el libre comercio. Quienes, por razones meramente coyunturales, se apersonaron a la negociación de la versión recortada del TLC, parece no advirtieron el cambio de rumbo que Trump imprimió a la dinámica.

En la siguiente ronda, los expertos en libre comercio se harán a un lado, y se darán cita los constructores de una nueva enmienda que tendrá por objeto dar extraterritorialidad a las leyes estadunidenses, tornándoles en compromisos internacionales, haciendo que las metas proteccionistas se vuelvan baluartes y objetivos de quienes forma parte del mecanismo de integración regional.

Los promotores de la ronda anterior tenían un rumbo claro y cambiaron la naturaleza del acuerdo, haciéndolo patente desde el nombre. La plataforma establecida provee una estructura sobre la cual se construirán muros que blindarán la costa cercana. Sin que nuestros noveles enviados lo advirtieran, quedaron en el T-MEC múltiples pies de playa, sobre los que se erigirán compromisos que fortalecerán la postura de la alicaída potencia. Ellos, concurrieron con una visión de larga plazo, mientras que los nuestros sólo quería salir del paso.

Será el nearshoring la ruta por la que transitaremos. Seguramente, representará enormes retos, inversiones y oportunidades para los mexicanos, pero demandará verdaderos expertos y no circunstanciales negociadores. Elon Musk sabía, y sabe, que sus muy numerosos proveedores chinos no podrían instalarse, o no al menos fácilmente, de su lado de la frontera, por ello, bajo su supervisión, se aprestan a instalarse de nuestro lado, antes de que convencionalmente se establezcan reglas y restricciones.

Esta administración expira, y no cuenta con los funcionarios que México necesita. Es probable que la cartera comercial siga siendo, en la próxima, premio a la ciega lealtad, por lo que debe ser el sector privado quien, desde ya, forme una legión de peritos en procesos de integración regional como la que se perfila en el T-MEC, teniendo, sólo como auxiliares testimoniales, a los cándidos defensores del aperturismo.

______

Nota del editor: Gabriel Reyes Orona es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión