La captura de carbono, una falsa solución climática

Además, los recursos invertidos en la investigación y desarrollo de CAC y geoingeniería podrían ser más eficazmente utilizados en la expansión de las energías renovables, la eficiencia energética y la restauración de ecosistemas naturales. Estas estrategias no solo reducen las emisiones de carbono, sino que también mejoran la resiliencia de las comunidades ante los impactos del cambio climático, promueven la biodiversidad y tienen beneficios económicos a largo plazo.

Finalmente, es esencial reconocer que la transición energética no es solo un desafío técnico, sino también uno social y político. Requiere la voluntad política para implementar políticas que promuevan energías limpias y eviten la proliferación de los combustibles fósiles, así como la participación activa de todos los sectores de la sociedad. La CAC y la geoingeniería no pueden y no deben ser vistas como un sustituto de esta transformación integral.

_____

Nota del editor: Isabel Studer es Presidenta de Sostenibilidad Global. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

