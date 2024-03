Entrelíneas | La (incómoda) mirada de la OCDE sobre México

¿Acatará el gobierno mexicano las recomendaciones consensuadas desde la sede de París de la OCDE? ¿Cómo fue que se cocinó este documento? ¿Cuáles son los temas incómodos que integra?

La mirada de la OCDE sobre la ‘realidad’ de México se alimenta de diversas fuentes de diversos frentes. De arranque, estos estudios económicos se presentan cada dos años y en ellos también se plasman las acciones que no fueron tomadas en cuenta durante el periodo respectivo. Entonces, se trata de un ejercicio continuado en el tiempo, con un enfoque multidisciplinario que no solo aborda temas económicos sino también cuestiones medioambientales, sociales, corrupción…

A grandes rasgos, las fases para construir los estudios económicos de la OCDE son así:

Inicialmente, los analistas de la OCDE realizan un trabajo interno para recopilar información. Después, se realiza una primera misión, llamada fact-finding, en la que visitan México para entrevistarse con representantes del gobierno, academia, empresarios, sindicatos, entre otros. Una vez recopilada la información, montan un borrador que se valida internamente, para después regresar a México en una segunda misión para fines de fact-checking con las fuentes consultadas.

Luego, el reporte se discute en la sede en París de la OCDE, donde están sentados los países miembros y ofrecen sus comentarios al respecto y aportan lo que en su opinión debe integrarse. Después se publica el reporte, con el valor añadido que significa la comparativa internacional alimentada por los representantes de los gobiernos sentados en esa mesa, de tal manera que el objetivo final radica en ofrecerle a los lectores de México una perspectiva sobre dónde está parado el país.

Las recomendaciones de la OCDE no son vinculantes, no obligan a los gobiernos a acatarlas. México ya tiene 30 años siendo miembro de la OCDE, lo que significa que ha recibido 15 estudios económicos. La intención es ofrecer, de alguna manera, un panorama equilibrado con fortalezas y debilidades, así como dar cuenta de las políticas que han funcionado en otros países que bien pudieran ser replicadas, pero los gobiernos no necesariamente han coincidido con la mirada de la OCDE.

La autollamada cuarta transformación no ha hecho caso de todas las recomendaciones. En el reporte 2024 se citan las acciones sugeridas en el reporte de 2022 que no fueron tomadas López Obrador y su equipo. Por ejemplo, no siguió los lineamientos para establecer un consejo fiscal independiente ni amplió la proporción del gasto público cubierto por la regla de gasto; tampoco fortaleció la gobernanza de Pemex y otras empresas estatales al alinearlas con las directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo de empresas estatales. Al mismo tiempo, no continuó fortaleciendo la lucha contra la corrupción y no estableció una estrategia integral para reducir el costo de la formalización.

Dicho lo anterior, la respuesta sobre el actual reporte solo la tiene el gobierno mexicano y es muy probable que no se conozca, al menos públicamente, dado que si bien éste cita algunos puntos positivos pone el dedo en la llaga en varios temas que el círculo rojo ha descrito como red flags de este sexenio pero que el Presidente de la República califica como ataques infundados de sus adversarios. En todo caso, será hasta 2026 cuando pueda saberse si lo que resta de esta administración y la próxima atienden las recomendaciones de la OCDE.