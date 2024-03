¿Qué es la biointeligencia?

Estos patrones los vemos en el mercado todo el tiempo: no compramos una bolsa de lujo, sino un deseo de dominación instintivo cumplido; no compramos un viaje, sino un deseo de descubrimiento instintivo cumplido; no compramos una pizza, sino un sentimiento de placer; no seguimos a un líder social o espiritual sino la posibilidad de aportar a y ser parte de algo más grande que nosotros mismos.

Esto último devela algo crucial para los seres humanos. Más allá de los impulsos instintivos y emocionales, se encuentran motivadores más entrañables que nos conducen a proteger la maquinaria vital. No por nada, Space X, el movimiento de Elon Musk que busca llevar la vida a Marte, representa una causa deseable y ha logrado recaudar miles de millones de dólares de inversión.

La biointeligencia no solo es un instrumento para vender, esa es solo una de sus funciones más superficiales. Significa un necesario para resguardar la evolución, trascender y encontrar experiencias sublimes. En un esfuerzo que pretenda ser inteligente, no debemos olvidar nunca el diseño biológico que nos hace pensar, actuar y desear.

____

Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de cientos de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon y síguelo en Facebook , Instagram y LinkedIn .

