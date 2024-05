E-commerce en México: radiografía de un crecimiento anunciado

Este dato me resulta muy atractivo porque se hablaba sobre esta predicción desde principios del año 2020. Y hoy por hoy, durante el 2024, se convirtió en una realidad. Es una de las pocas predicciones que siguen vigentes y continuarán vigentes hasta el 2030, sin lugar a duda.

Ahora bien, ¿cuál ha sido la clave de este crecimiento? Pueden existir varios factores, pero me resultan dos muy importantes: primero, la aceleración de las compras en línea durante la pandemia del 2020, donde muchos de los usuarios —yo me incluyo— se adaptaron casi a la fuerza para comprar productos y/o servicios directamente desde algún Marketplace. De pronto, como no queriendo, descubrimos que en realidad era una experiencia muy buena realizar compras online. Atrás habían quedado los pedidos de más de una semana o hasta 15 días. Prácticamente de un día para otro, tocaban a tu puerta. Creo que este cambio en el mindset de los usuarios es el factor número uno para este crecimiento en México.

De igual forma, otro factor igual de importante es la inversión que han hecho los grandes retailers en nuestro país, encabezados por Walmart y Liverpool. El hecho que impulsen la venta en sus canales digitales da un efecto de seguridad para todos los consumidores. Son ellos, quienes han impulsado mucho más este canal. Esto hace que, junto con Amazon o Mercado Libre, se tenga una percepción favorable para los usuarios en términos de confianza y sencillez de la interfaz. En este sentido, el término “confianza” ha sido súper importante para el crecimiento en un país donde antes de la pandemia desconfiaba de las compras en línea.

Precisamente la importancia del e-commerce no solo radica en los usuarios, sino también en los emprendedores y empresas que venden sus productos a nivel digital. En este tenor, Amazon siempre lleva la delantera. La confianza que genera comprar cualquier producto desde este marketplace no la iguala ningún otro. Es por ello que Amazon se convierte en el primer punto de venta digital. Precisamente pensando en esto, hubo un evento hace unos días llamado “Amazon Connect”, donde se trató de capacitar y dar herramientas a los emprendedores/empresas para que pudieran detonar más ventas en sus tiendas online, desde logística, envíos, contar historias, hacer contenido, entre muchos otros temas. Quizás algo que faltó o falta más información es el tema de Amazon Ads, que son altamente efectivos, probablemente como pocos canales digitales, pero, a su vez, es poquísima la información que existe tanto para los emprendedores como para las empresas.

Por otro lado, Amazon no es el único marketplace que un vendedor puede utilizar. También está Mercado Libre o, de igual forma, se puede utilizar Shopify o Woocomerce, como medio para generar tu tienda online. En este sentido, la duda más franca respecto de alguien que busque iniciarse en e-commerce, siempre es: ¿qué canal debo elegir? ¿Amazon, Mercado Libre o tener mi propia página? La respuesta siempre será: entre más canales tengas, mucho mejor. Puedes tener montada una página en tu propio dominio y crearla en Shopify (es súper sencillo y a un costo accesible) e impulsarla por medio de contenido y anuncios en redes sociales (principalmente en TikTok, como he hablado anteriormente en esta columna). Mi sugerencia en este punto es que se den descuentos más grandes en tu propia página. Habrá personas que decidan aprovecharlo y de todas formas ganarías un margen muy alto. O por el otro lado, habrá personas que se sientan más cómodas comprando desde Amazon o Mercado Libre. En cualquier caso, se deben impulsar las ventas mediante campañas pagadas en redes sociales, en Amazon Ads o Mercado Libre Ads.