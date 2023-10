¿TikTok es el futuro de las redes sociales y la publicidad en el mundo?

Y es que, sin ir más lejos, TikTok representa un cambio profundo en la comunicación y la forma de entretenimiento. Un cambio generacional anunciado: es la red social más influyente y, al mismo tiempo, la menos comprendida por los marketeros y publicistas; pero que, según datos, es la que más rápido está creciendo en cuestión de inversiones publicitarias desde el 2020.

Por fin sucedió lo que se venía presagiando desde hace muchos años: el abandono de Facebook e Instagram por el segmento más joven. Recuerdo que leí sobre este fenómeno alrededor del 2014, quizás 2015: donde se hablaba de cómo los millennials más jóvenes, estaban yéndose hacia otros medios conforme llegaban sus familiares a Facebook, particularmente. Sin embargo, ese público permaneció en esa red y luego se mantuvo también en Instagram. Pero seguían ahí. No obstante, desde hace algunos años, hubo un rompimiento muy fuerte: la nueva generación, los Z’s, adoptaron una nueva forma de entretenimiento y comunicación: TikTok y fue, hasta ese entonces, que realmente abandonaron Facebook e Instagram. Para ponerlo en cifras, según el estudio de “Adolescentes, redes y tecnología 2022” del Centro de Investigación Pew, tan solo el 32% de los adolescentes usa Facebook. Por el contrario, la cifra asciende hasta el 67% para TikTok. No solo eso, hay un insight importantísimo: los adolescentes asocian Facebook con los padres. En otras palabras: es una de las razones por las cuáles TikTok representa este cambio generacional tan marcado.

Pero este cambio del que hablo no es nuevo. También existió este desplazamiento cerca del 2008, cuando Facebook dominó el mundo. Recuerdo muy bien que cerca del 2010-2011 las marcas se preguntaban si debían hacer esfuerzos en esa red social, sobre todo porque el social media marketing era extremadamente nuevo por esas fechas. Con el paso de los años nos dimos cuenta que son impensables las campañas para una marca sin el brazo de las redes sociales.

Actualmente las empresas se enfrentan al mismo dilema que hace algún tiempo: ¿debo o no hacer esfuerzos en TikTok? La respuesta contundente es: sí. Hay que hacer contenido, creatividad y campañas de Ads en dicho canal. Según datos de TikTok for Business, entre el 2022 y 2023 aumentaron más del 200% las pymes que hacen publicidad; sin embargo, aún hay una barrera importante: las marcas —y muchos profesionales del medio, incluidas agencias, dicho sea de paso— aún no entienden muy bien el lenguaje particular de la plataforma: no entienden que es un cambio en el paradigma de cómo se realizaban las estrategias y la creatividad. Por ejemplo, crear un video para un anuncio en TikTok no es lo mismo que hacerlo para TV: eso no es hacer TikTok. Hay que darle la vuelta a la comunicación. Precisamente es donde hay que darle la vuelta a la comunicación y que se sienta nativa de la plataforma.