Contenido generado por los usuarios, la gran tendencia para el 2024

El UGC no es nuevo, es un recurso que lleva muchos años circulando en la red, pero ha tenido un auge importante en los últimos dos años con el crecimiento de TikTok — otra vez TikTok —. En términos generales, se trata de contenido aleatorio generado por usuarios (que no es lo mismo que creadores de contenido); siendo una particularidad y una de sus particularidades que no se trata de una mención de un creador o influencer, sino que cualquier persona con una cuenta de redes sociales puede generar contenido relativo a una marca o producto.

En este sentido, el UGC juega con el concepto del “Word of Mouth” (la publicidad de boca en boca, de la que se dice es la más poderosa, pero a su vez la más limitada en términos de alcance), pero con la particularidad de que puede viralizarse gracias a las nuevas plataformas de redes sociales como reels o Tiktok. Es ahí donde echa raíces su fuerza: el arma más poderosa en términos de marketing, el WOM, amplificado gracias a las redes. La combinación ideal, si me lo preguntan.

Precisamente este aspecto es el más seductor para las marcas: atrás quedaron las menciones con influencers. De hecho, los creadores de contenido hoy en día aspiran a ser igualmente UGC’s en lugar de forjar un canal con millones de seguidores. Una estrategia de Influencers representa un coste mucho mayor y no necesariamente tiene un gran impacto. No se diga el tema de la credibilidad: Se nota de inmediato cuando es una mención pagada por una marca o producto. Precisamente la tendencia del UGC es ir en contra de ello: ahora se apuesta por lo genuino: por lo espontáneo: por una reseña que genere eco (y tal vez viralidad) y a su vez que apele 100% al WOM. Lo mejor de los dos mundos: influencia y amplificación.

Desde hace algunos meses, muchas marcas se han subido y han optado por crear videos basados en el UGC porque esto ayuda a crear un anuncio “hiperrealista” y que no se sienta como un Ad. Aunado a ello, el tipo de mensaje creado en video genera un poderío pocas veces visto en el marketing digital gracias a su frescura y autenticidad, además de los resultados. En general, según mi experiencia, un creativo hecho como UGC genera un porcentaje mayor de conversiones inclusive hasta 10 veces más que un video convencional o un anuncio estático.

En este sentido, si bien el UGC se siente mucho más genuino en una plataforma como TikTok, ha empezado a incorporarse en otras plataformas como Instagram, Facebook e inclusive Pinterest. Precisamente una de las máximas actualmente en la publicidad online es que si tu campaña no está obteniendo resultados significa que tu creativo es malo. Y todos los días observo nuevas marcas que se suman a este tipo de videos generados por usuarios.