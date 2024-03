¿SnapChat está de regreso gracias a la Inteligencia Artificial?

Hace unos días, durante una junta con un cliente, escuché algo muy curioso que no tomé en consideración —al menos hasta ese momento—. De pronto, entre la revisión de la estrategia de medios, mencionó: ¿y si hacemos una campaña en Snapchat? De inmediato le dijimos que no lo recomendamos, mejor otros medios como TikTok o Pinterest. Seguimos con la reunión, pero tiempo después me puse a pensar estratégicamente en esta idea. Y no sonó tan descabellada.