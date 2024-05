La lucha continua por la excelencia

Les he de comentar que dudé mucho en compartir una gran experiencia vivida hace pocos días, más porque soy un poco tímido y trato de ser modesto, aunque no me lo crean.

En el marco de las celebraciones del Día del Maestro, la Universidad Anáhuac México me hizo un reconocimiento a la excelencia académica por mi desempeño como docente durante 2023; institución que me dio la oportunidad de ser titular de cátedra cuando solo tenía 25 años, no cabe duda, la ignorancia es atrevida.