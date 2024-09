El barco necesita un capitán: la transformación de las agencias con la IA

Como consultor, he escuchado mucho: “¿Por qué contratar una agencia si lo puedo hacer yo?”. La respuesta se encuentra en los números: si tu empresa no es lo suficientemente grande para contratar un barco con las últimas tecnologías y un capitán que no solo sepa operarlo, sino resolver los problemas que se presenten de forma creativa con base en su experiencia y conocimiento, entonces comienza a remar con los súper potentes instrumentos que tienes tú mismo a la mano ahora.

La tendencia es clara: las empresas que van a ganar la mayor parte del mercado son aquellas con la mejor flota de barcos y capitanes; clusters (agencias) que combinan mentes altamente educadas y capacitadas con tecnologías híper potentes.

¿La solución para cada uno de nosotros, los mortales, a nivel individual? Comencemos a expandir nuestro entendimiento y forjar nuestro pensamiento crítico a través de la lectura y la educación continua, porque manejar el último modelo requerirá capitanes y oficiales sofisticados. Se avecinan temporales fuertes.

____

Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el Sistema UP/IPADE y autor de los libros Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon y síguelo en Facebook , Instagram y LinkedIn .

