Segundo debate presidencial en EU. Imprecisión y datos falsos, una tradición

El tercer debate podría no ocurrir porque no está dentro de la agenda oficial del periodo electoral, y porque Donald Trump ya no quiere enfrentarse con Kamala Harris en otro encuentro televisado. La estrategia del candidato republicano será denostar al partido Demócrata desde los actos de campaña, y utilizar cualquier espacio mediático para denostar a Harris. Aunque esta táctica le ha funcionado a Trump, los usuarios en redes sociales se toman cada vez menos en serio el discurso incendiario del ex presidente de los Estados Unidos.

Después del endorsement de Taylor Swift, la cantante con mayor arrastre mediático del momento, y la unidad que han demostrado los representantes demócratas, es posible que Kamala Harris tenga un resultado favorable gracias a los puntos de los colegios electorales en estados estratégicos como California y Nueva York, que no necesariamente representan el voto popular. Otra situación que también debe considerarse es la posición de ambos candidatos hacia las recientes reformas en México y su respectivo apoyo al nearshoring, que pondrá bastante tensión en los mercados financieros hacia las próximas semanas.

____

Nota del editor: Alejandra G. Marmolejo es profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública e investigadora del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

