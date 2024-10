La diversidad hace al consejo

Un consejo que no es diverso tiende a convertirse en una cámara de eco. Esto significa que las mismas ideas y perspectivas se repiten una y otra vez, sin espacio para la innovación. Imagina una sala llena de personas que piensan igual. A primera vista, podría parecer eficiente: no hay desacuerdos, las decisiones se toman rápidamente y todos parecen estar en la misma página. Pero ese "acuerdo" puede ser peligroso, porque lo que realmente ocurre es que las voces diferentes no encuentran un lugar de expresión.

Cuando un grupo de personas viene de los mismos entornos y ha tenido experiencias similares, tienden a ver el mundo desde una perspectiva homogénea y eso limita su capacidad de tomar decisiones creativas. El riesgo es que nadie cuestione el status quo. Las empresas pueden pasar por alto oportunidades, ignorar riesgos emergentes o fallar en la adaptación a cambios de mercado. Esto se traduce en falta de creatividad y, en el peor de los casos, en una desconexión con la realidad. En contraste, la diversidad permite ampliar el campo de visión, prevenir errores y mejorar nuestra toma de decisiones.

Así que la próxima vez que pienses en la composición de tu consejo de administración, pregúntate: ¿tengo un equipo como el de "Ocean's Eleven"? Porque si no es así, tal vez sea hora de añadir más diversidad al equipo para poder enfrentar los desafíos de manera estratégica, colaborativa y, por qué no, fuera de serie.

____

Nota del editor: Alejandro Ross es CEO de ADIPPSA, consejero independiente y especialista en gobierno corporativo. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

