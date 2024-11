Impulso al crecimiento humano, clave para el liderazgo del futuro

Al comienzo de su carrera, un líder suele enfocarse en el "qué": los resultados, las cifras, su capacidad para guiar equipos y dirigir proyectos exitosos, manteniéndose competitivo, eficiente y pragmático. Si bien muchas de estas cualidades son esenciales para un liderazgo sostenible, a medida que se suba en la “escalera corporativa”, el enfoque debe desplazarse hacia el "cómo". Este aspecto es clave para garantizar el éxito de cualquier organización, ya que el "cómo" se traduce en un concepto fundamental: el desarrollo del talento humano. Cabe destacar que el "qué" y el "cómo" no son opuestos, sino complementarios; con el tiempo, uno facilita el acceso al otro.

Con el tiempo, he comprendido que un líder no brilla en solitario; sino que el verdadero éxito radica en tener una visión humanitaria que descarte el individualismo y permita la creación de nuevos liderazgos los cuales, en conjunto, hagan que el equipo destaque. Como aficionado al futbol, me gusta pensar en el ejemplo que Messi nos mostró en el último Mundial, en el que su participación fue orquestar el éxito colectivo, distinguiéndose como el líder, aunque de una manera distinta, que hasta podría considerar como más valiosa y perdurable.

Con 27 años perteneciendo a una empresa trasnacional (habiendo vivido en 5 países y trabajado en los 5 continentes) y después de muchas lecciones, algunas más difíciles que otras, he convenido que la mejor manera de fomentar este desarrollo humano y propiciar la diversificación del liderazgo, es a partir de la proximidad y la apertura. Esto incluye escuchar activamente las ideas y preocupaciones de los miembros del equipo, promoviendo el cuidado de la salud mental y manteniendo una cultura organizacional que responda favorablemente a las necesidades de la empresa.

Sin embargo, el camino no es lineal y, como líderes, debemos comprender que el fracaso es una parte inevitable del proceso de aprendizaje y crecimiento. En este sentido, resulta muy relevante motivar a nuestro equipo a asumir riesgos calculados y estar dispuestos a cometer errores… ¡debemos aprender a fallar!, porque es a través de los fracasos que se obtienen lecciones invaluables que impulsan el progreso y la innovación.

Una vez que se conoce cuáles son las bases para fomentar una cultura de innovación dentro de una organización, debemos combinarlas con las herramientas tecnológicas adecuadas para promover el desarrollo de nuevos procesos, esto permitirá animar a los colaboradores a pensar creativamente y a asumir riesgos calculados. En este sentido, un líder debe ser el primer defensor del cambio y la innovación, mostrando con el ejemplo que siempre hay espacio para mejorar y reinventarse.