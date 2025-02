¿Falta de clientes en el negocio? Pon manos a la obra y no te detengas

Para evitar que esto te suceda, hoy quiero compartir contigo algunas recomendaciones que te permitan rediseñar tu estrategia y te lleven a obtener mejores resultados.

Un punto muy importante es que definas al menos 18 formas para generar clientes y con ello obtener un incremento en tus ventas y obviamente un crecimiento económico, que a la larga te permitirá expandir tu mercado; cuando una empresa tiene la necesidad de atraer más clientes, se ve motivada a mejorar sus productos o servicios, y empieza a transformarse porque se preocupa por cubrir las problemáticas y necesidades de su mercado. Por ejemplo, si tienes un restaurante puedes ofrecer comida para llevar, paquetes, a domicilio, vegana, vegetariana, de gym, banquetes, ampliar los horarios, etcétera.

Para obtener mejores resultados en las estrategias de atracción que decidas emplear es necesario que las analices antes de querer implementarlas o ponerlas en práctica, esto es con la finalidad de que no cometas el error de utilizar algunas que no sean adecuadas para el mercado al que pretendes llegar y por lo tanto que la inversión que vas realizar se convierta en un gasto y no en una inversión.

Elabora un plan inicial de ejecución, empieza por definir a tu cliente ideal, para ello es necesario que hagas una investigación de mercado, considera cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que los motiva a adquirir tu producto o servicio, quién o quiénes se ven involucrados en las decisiones de compra, esto te ayudará a definir tu propuesta de valor, la cual te diferenciará de la competencia y te llevará a obtener grandes resultados.

Recuerda que es un requisito y no una opción que tus productos cuenten con calidad, servicio, tiempos de entrega óptimos, sitio web de fácil acceso con funciones rápidas y contenidos valiosos, una campaña de marketing digital, redes sociales y un sistema de administración de clientes (CRM). Sí o sí, tu área comercial debe contar con estos elementos para poder aspirar a grandes resultados.