El futuro del sector financiero en México. ¿La banca está lista para la IA?

Estamos en un punto de inflexión. La IA va a reemplazar a los players que no sepan usarla. No se trata de adoptar tecnología por adoptar, sino de integrar estratégicamente, con propósito y pensando en el bienestar de los usuarios. La oportunidad es clara: construir una nueva generación de servicios financieros que no solo sean más inteligentes, sino también más humanos.

México tiene el talento, el mercado y la necesidad para liderar esta transformación en América Latina. Es necesario atreverse a cambiar, y ese cambio, como todo en la banca, debe empezar por la confianza.

____

Nota del editor: Alberto Rosati es CEO de GFT para México y países de habla hispana. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

