¿El cliente ideal existe?

Construir una relación sólida con un cliente no es solo entregar resultados cuando todo va bien. Es estar presentes cuando hay piedras en el camino, cuando hay que responder por lo que no salió como se esperaba y tener la capacidad y la voluntad de corregir el rumbo. La lealtad no es una moneda de cambio inmediata, sino una apuesta a largo plazo.

No se trata de prometer perfección. Se trata de estar ahí, hombro a hombro, en lo bueno y en lo no tan bueno. Porque en un mercado que se mueve cada vez más rápido, donde los vínculos tienden a ser fugaces, la confianza y la lealtad siguen siendo los pilares más firmes para cualquier empresa que quiera trascender.

Al final del día, no se trata solo de vender, sino de ser recordados por cómo acompañamos. Y eso, cuando se hace bien, es lo que realmente marca la diferencia.

____

Nota del editor: Luis Menéndez es CEO en The International Business Hub. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión