Ya lo ha dicho la presidenta Sheinbaum, la soberanía no se negocia, y, seguramente, así lo ven en los Estados Unidos de América, no discutirán con políticos mexicanos si gravarán, o no, las remesas. Es claro que los encumbrados funcionarios de este gobierno no entienden lo que es un impuesto de control, siendo lo mismo, para lograr su objetivo, que sea un 1% o un 5%. Se trata de formar la base inicial de lo que es la población objetivo. No sólo no se logró nada con la reducción, sino que han puesto dramáticamente las autoridades mexicanas su relevancia.