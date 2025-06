¿Es bueno tener socios?

Tener socios puede ser lo mejor que le pase a tu negocio… o lo que te arruine. He tenido varios socios a lo largo de mi vida profesional: algunos fueron multiplicadores de valor, otros simplemente no funcionaron. Y no porque fueran malas personas, sino porque no había una visión compartida, ni un diseño claro de lo que cada quien aportaría al negocio.

Muchos proyectos arrancan desde la urgencia. Falta capital, falta estructura, falta confianza en uno mismo. Y entonces aparece la idea de sumar a alguien con quien “hay química”. Pero eso no es una sociedad, es una corazonada. Y en los negocios, las corazonadas pueden salir carísimas.