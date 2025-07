Crecimiento económico, recaudación e ingresos estatales

Teóricamente existe una relación directa entre el crecimiento económico de un país y el desempeño de su recaudación tributaria. No obstante, esta relación en la realidad no siempre se cumple a cabalidad. En el caso de nuestro país, identificamos algunos factores que han logrado reforzarla o, por lo contrario, debilitarla. Entre estos podemos mencionar: 1) la capacidad y eficiencia (humana y tecnológica) del ente recaudador para realizar su labor, 2) la facilidad o no que tenemos los contribuyentes para pagar nuestros impuestos, 3) la evolución del mercado informal (al 1T25 la tasa de informalidad laboral es de 54.3% en México), 4) las reformas fiscales que ocurren de tiempo en tiempo (como la reforma al Régimen Fiscal de Pemex) y 5) el perfil demográfico de la base gravable (tamaño de la población económicamente activa).