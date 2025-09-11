Microcredenciales, la ventaja competitiva que las empresas deben impulsar

En este contexto, las microcredenciales se han convertido en un puente crucial entre la educación y la empleabilidad. Estas certificaciones digitales avalan competencias específicas adquiridas mediante programas de corta duración, orientados a resolver necesidades reales del entorno laboral; no sustituyen la formación tradicional, pero la complementan de manera estratégica, ofreciendo evidencia verificable de que una persona domina habilidades críticas y de alta demanda.

Como líderes empresariales, tenemos la responsabilidad de reconocer que el talento joven que hoy se forma necesitará más que un título para destacar en su primera entrevista de trabajo. Según el estudio Tendencias de Recursos Humanos 2025, de OCC, las habilidades más valoradas por los empleadores son las blandas, encabezadas por inteligencia emocional, trabajo en equipo y adaptabilidad al cambio.

¿Dónde encajan las microcredenciales? Precisamente en la capacidad de certificar estas habilidades, además de competencias digitales y técnicas, de forma rápida y modular. Para los estudiantes, representan una ventaja al construir un portafolio profesional mientras aún están en formación. Para las empresas, son una garantía de que sus futuros colaboradores cuentan con un aprendizaje alineado a las demandas del negocio.

Considero que se trata de una inversión para las compañías, porque las que promueven microcredenciales dentro de sus programas de capacitación interna logran tres beneficios clave:

1. Actualizar habilidades a la velocidad del mercado, especialmente en áreas como analítica de datos, IA y tecnologías emergentes.

2. Fomentar la cultura de aprendizaje continuo, indispensable para la innovación y la resiliencia organizacional.

3. Aumentar la empleabilidad interna, impulsando la movilidad y reduciendo la rotación de talento.