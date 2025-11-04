El efecto de la IA en la brecha educativa

Aunque la IA se ha presentado como una herramienta que amplifica el acceso a la información, especialmente con la introducción de la IA generativa de código abierto, se necesita infraestructura tecnológica, y esa infraestructura cuesta dinero. Todavía hay muchas escuelas de bajos ingresos en zonas remotas de todo el mundo que aún no saben cómo integrar esta tecnología en su proceso de aprendizaje, simplemente porque no todos los estudiantes tienen un teléfono móvil o un ordenador con acceso a Internet para trabajar con esta herramienta.

Y más allá de la infraestructura, la alfabetización digital es una barrera fundamental que a menudo se pasa por alto. Los educadores y los estudiantes de todos los niveles sociales necesitan una formación sólida, independientemente de su experiencia previa. Muchos esperan que los profesores integren las herramientas de IA a la perfección, pero gran parte de ellos, especialmente los educadores veteranos, carecen de los conocimientos necesarios y del apoyo específico para sacarles el máximo partido. Esta brecha en materia de conocimientos especializados limita aún más la implementación equitativa.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) identifica la IA como un posible factor de desigualdad, no sólo en cuanto al acceso físico, sino también en cuanto al conocimiento de su uso. Además, los algoritmos pueden generar sesgos en función de los orígenes y contextos de cada usuario, lo que puede restar objetividad a la enseñanza.

Si bien la IA ofrece múltiples oportunidades para facilitar la vida de las personas, no debemos olvidar la promesa inicial de democratización. Por lo tanto, para eliminar la brecha en la educación, debemos tomar diferentes medidas para promover una implementación equitativa. El compromiso debe ser compartido por todos los actores sociales, desde los gobiernos para generar más infraestructura en telecomunicaciones y llevar Internet a zonas remotas, hasta los empresarios para desarrollar e instalar tecnologías gratuitas sin conexión para escuelas públicas y rurales, sin dejar fuera al mundo académico, sector imprescindible para proporcionar formación continua a los educadores y ayudarles a subirse a la ola de la IA sin resistencia.