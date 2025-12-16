2025 reveló la verdadera fortaleza comercial de México

Lo que vimos este año fue un recordatorio de que la integración con Estados Unidos es una fortaleza que, de manera simultánea, vuelve susceptible a la economía mexicana. Cada amenaza arancelaria, cada desacuerdo político y cada tuit o post desde Washington tuvo el potencial de frenar embarques, retrasar pagos y detener inversiones. Sin embargo, las exportaciones mexicanas siguieron creciendo, con una industria automotriz que mantuvo tracción, una manufactura que superó expectativas y un sector agroindustrial que continuó entre los más estables del país, especialmente en bebidas y alimentos frescos.

México está cerrando 2025 como el principal socio comercial de Estados Unidos, con exportaciones de bienes que superaron más de $309 mil 748 millones de dólares de enero a julio, un récord histórico. Además, ahora dicho país también es el principal comprador de productos estadounidenses. Incluso con la volatilidad global de todo el año, la inversión extranjera directa llegó a casi $41 mil millones de dólares en los primeros tres trimestres del año, un reflejo de que la confianza global en México no se evaporó; al contrario, se reorientó hacia sectores como manufactura, logística, energía y tecnologías emergentes.

Pero más allá de las cifras, 2025 nos obligó a replantear la forma en que hacemos comercio exterior. Las disrupciones en la frontera recordaron que una cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil: un retraso en inspecciones, un bloqueo carretero o una tormenta invernal en los estados fronterizos (como los de años anteriores) se convirtieron en factores que determinaron la capacidad productiva de cientos de empresas. Estas fricciones dejaron claro que la competitividad ya no depende únicamente de producir, sino de anticipar y adaptarse con rapidez.

A esto se sumó un elemento que atravesó todas las discusiones: la renegociación adelantada del T-MEC. Y aunque no hubo ruptura, hubo señales sobre próximas reglas de origen más estrictas, mayores exigencias de contenido regional, mayor proteccionismo y una presión renovada para fortalecer la proveeduría local. El acuerdo ha sido un pilar del crecimiento exportador de México, pero entrar a una nueva etapa de revisión exigirá madurez, coordinación y liderazgo político y empresarial.

La diversificación comenzó a materializarse con mayor presencia en Sudamérica, particularmente Brasil, y con una actualización clave del acuerdo comercial con la Unión Europea. En paralelo, el Gobierno de México aceleró el despliegue de los Polos de Desarrollo, el Corredor Interoceánico y más de 100 nuevos parques industriales proyectados como parte del Plan México, evidentemente, no todos estarán listos de inmediato, pero representan un movimiento claro hacia una agenda industrial más sofisticada.

El nearshoring, tan discutido y cuestionado, dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en un proceso de integración mucho más visible: varias empresas globales siguieron mudando líneas de producción, ampliando plantas o buscando proveedores mexicanos que puedan cumplir con estándares crecientes de trazabilidad y sostenibilidad.

La oportunidad sigue ahí, pero exige disciplina por parte de todo el ecosistema, junto con talento, infraestructura energética y, sobre todo, financiamiento que permita a las pymes integrarse sin morir en el intento.

Porque si algo mostró 2025 es que la vulnerabilidad estructural del país no está en la falta de demanda, sino en la falta de capital de trabajo. La exportación mexicana sigue enfrentando plazos de pago prolongados, costos logísticos crecientes y presiones operativas que muchas veces recaen en proveedores que no tienen suficiente liquidez. Sin financiamiento inteligente, no necesariamente deuda, la cadena exportadora se ralentiza, pierde competitividad y deja pasar oportunidades que no volverán.