¿Cómo afectaría a México el estallido de una burbuja de IA?

Este peso también se refleja en los mercados financieros: las llamadas Magnificent Seven (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla) representan aproximadamente el 35% del valor total del S&P 500 a diciembre de 2025, y explican la mayor parte del rendimiento del índice en los últimos dos años. Cuando un grupo tan reducido de empresas concentra simultáneamente la narrativa tecnológica, la inversión corporativa y el desempeño bursátil, la posibilidad de una corrección no puede descartarse.

Si bien los avances tecnológicos son reales, el ritmo al que crece el ecosistema de IA ha generado señales de sobrevaluación difíciles de ignorar. La construcción de centros de datos exige inversiones multimillonarias cuyo retorno aún no está garantizado. Empresas tecnológicas han triplicado su capitalización sin que exista un crecimiento equivalente en ingresos, mientras que decenas de startups reciben recursos más por la presión de participar en la ola que por la solidez de sus modelos.

Las expectativas parecen descontar no solo una adopción masiva, sino una rentabilidad inmediata que podría no materializarse en los plazos implícitos. De hecho, el inversor Michael Burry, famoso por predecir la crisis subprime de 2008, ha apostado fuertemente en contra de acciones como Nvidia y Palantir, prediciendo un colapso de la "burbuja de IA" en los próximos dos años, comparándola con el estallido de las punto-com.

Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, coincide en que estamos en "territorio de burbuja" para la IA, aunque advierte que no es momento de vender, sino de prepararse para retornos bajos en la próxima década. Por su parte, Warren Buffett ha expresado escepticismo sobre la IA, comparándola con un "genio que me asusta como el infierno", aunque recientemente su firma Berkshire Hathaway invirtió en Alphabet (Google), sugiriendo una apuesta selectiva en plataformas que podrían sobrevivir a un ajuste.

A esta dinámica se suma un indicador que históricamente ha anticipado momentos de tensión financiera: el rápido incremento en los precios del oro y la plata. Desde diciembre de 2023, el oro ha pasado de unos 2,070 dólares por onza a 4,300 dólares, con un pico histórico de 4,530 dólares en octubre de 2025. La plata ha escalado de menos de 27.50 dólares por onza a cerca de 61 dólares. Cuando el capital global fluye hacia metales preciosos al mismo tiempo que a un sector específico —como la IA—, suele ser señal de que los inversionistas perciben desequilibrios profundos.

¿Se está formando una burbuja de IA? El FMI, Deutsche Bank y Goldman Sachs coinciden en que sí. Comparaciones con la burbuja punto-com de 2000 son frecuentes. Un estudio del MIT indica que 95% de las empresas que invirtieron en IA generativa no han visto retornos. Si esta burbuja estalla, podría eliminar hasta 20 billones en riqueza estadounidense y 15 billones globales, según el FMI, desencadenando una recesión similar a la de 2008.

La economía de Estados Unidos se ha vuelto dependiente de la inversión tecnológica, y sectores como construcción, energía, manufactura avanzada, logística y servicios profesionales están íntimamente ligados a la expansión de la IA. En el peor escenario, un estallido podría llevar a una contracción del PIB estadounidense, con desempleo y quiebras en startups y proveedores de IA.

Para México, este escenario es especialmente relevante. La integración comercial con Estados Unidos implica que cualquier desaceleración en su demanda manufacturera se transmite casi de inmediato. Estados como Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León dependen de exportaciones de electrónica, semiconductores, equipo industrial y autopartes. Un colapso podría debilitar a México con menor inversión extranjera directa (IED), volatilidad cambiaría y presiones sobre el peso, según advertencias del FMI.

Buena parte de las expectativas de nearshoring descansan en la premisa de que el sector tecnológico mantendrá un crecimiento sostenido. Si esa premisa se debilita, múltiples proyectos podrían revisarse o aplazarse. El consumo interno también perdería fuerza.

A este complejo panorama hay que agregar que en 2026 se revisa el T-MEC, lo que implica una mayor volatilidad y posiblemente menor inversión. Fuentes como el Baker Institute y Bloomberg destacan que un debate contencioso podría fragmentar la integración regional, con impactos en la competitividad y el crecimiento.