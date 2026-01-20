¿Debemos tener empatía hacia la IA? La prueba moral del siglo

Comencemos con la explicación sencilla. En síntesis, la empatía es un sentimiento subjetivo e individual que —al igual que cualquier sentimiento— afecta principalmente al que lo experimenta. La ciencia del estrés lo confirma con una idea muy práctica: lo que repites, tu cuerpo lo aprende. Cuando vivimos pegados al rencor, el organismo tiende a sostener respuestas de estrés (por ejemplo, elevación de cortisol). Y cuando practicamos estados prosociales como compasión, se observan cambios medibles en bienestar, regulación emocional y hasta marcadores fisiológicos vinculados al estrés. No hace falta romantizarlo: tu sistema nervioso se entrena con tus hábitos de relación. Entonces, el simple hecho de procurar la empatía —hacia cualquier cosa— nos trae beneficios personales, porque nos coloca más cerca del equilibrio y más lejos del desgaste.

Ahora, continuemos con los conceptos difíciles. Primero, ¿puedo sentir empatía hacia organismos inertes, no sintientes o sin consciencia avanzada? La respuesta científica y psicológica es sí, porque el cerebro no “se enamora” del objeto: se enamora del significado. Yo puedo “amar” una marca o producto porque, en realidad, lo que estoy haciendo es anclar un sentimiento —detonado por la posibilidad de satisfacer mis deseos biológicos— a un pensamiento sobre el objeto; eso mismo sucede cuando amo a una persona. En neurociencia se describe como aprendizaje por asociación: estímulos que se vuelven señales de recompensa, pertenencia, seguridad o estatus. Por eso un anillo, una canción o una bandera pueden erizar la piel. No sienten, pero nosotros sí, y esa es la pieza central.