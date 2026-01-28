El impuesto invisible de un orden internacional fragmentado

El caso de Canadá resulta particularmente ilustrativo. Mientras Ottawa exploraba un mayor acercamiento comercial con China, Estados Unidos respondió con una advertencia directa: cualquier acuerdo de ese tipo podría traducirse en aranceles del 100 % o más sobre productos canadienses. Episodios similares se observaron en la relación de Washington con la Unión Europea, específicamente en las tensiones vinculadas a Groenlandia y las amenazas en materia comercial y tecnológica por parte de los Estados Unidos.

Este ir y venir de sanciones, amenazas y represalias refleja un cambio profundo en la forma en que funciona el orden internacional. El país que durante décadas fue el principal impulsor y garante del sistema multilateral no solo ha dejado de actuar como ancla de estabilidad, sino que hoy contribuye activamente a desestabilizar el entramado institucional que ayudó a construir.

El sistema que emergió tras la Segunda Guerra Mundial se edificó sobre expectativas ambiciosas. Instituciones como las Naciones Unidas, el sistema de Bretton Woods y diversas organizaciones regionales fueron diseñadas para establecer normas compartidas, gestionar crisis, prevenir escaladas entre grandes potencias y canalizar la competencia geopolítica hacia marcos previsibles. Ese entramado institucional no solo cumplió una función política, sino también económica: al generar reglas comunes, procedimientos estables y mecanismos de resolución de disputas, redujo de manera significativa los costos de interacción entre Estados, empresas y mercados.

Ahora, esta reconfiguración ocurre en un mundo de profunda interdependencia. Las cadenas de suministro globales siguen siendo esenciales incluso cuando se habla de “desacoplamiento” o “reducción de riesgos”. La industria de los semiconductores lo ilustra con claridad: diseño concentrado en Estados Unidos, fabricación en Taiwán y Corea del Sur, maquinaria crítica en Europa y materias primas provenientes de múltiples regiones. Romper esta red implicaría costos económicos significativos.

Algo similar sucede en el ámbito financiero. Las decisiones de política monetaria en Estados Unidos impactan casi de inmediato en los mercados emergentes; los regímenes de sanciones dependen de redes bancarias globales; y la volatilidad en una región se transmite rápidamente a otras. La infraestructura digital —datos, cables submarinos, servicios en la nube— es, por definición, transnacional. Ni siquiera los Estados más poderosos pueden aislarse de estas dinámicas sin pagar un precio elevado.

En este contexto, la fragmentación institucional actúa como un impuesto invisible sobre la economía global. No se recauda en aduanas ni aparece en los presupuestos públicos, pero se paga en forma de mayor incertidumbre, primas de riesgo más altas, costos regulatorios adicionales y decisiones de inversión postergadas. Operar en un mundo donde las reglas cambian según el foro, el bloque o la alianza implica mayores costos de cumplimiento.