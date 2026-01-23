La soledad del gadget. Una aberración funcional en el sistema de innovación

Esta falta de visión sistémica es especialmente problemática para tecnologías radicales o disruptivas que, aunque ofrecen beneficios globales, pueden mostrar un rendimiento inferior al ser analizadas de forma independiente. El desarrollo de invenciones es un "camino largo" sin estándares fijos, donde el tiempo de maduración varía drásticamente según la tecnología.

Carecer de un enfoque de mercado y de integración sistémica condena a las invenciones —por sólidas que sean técnica o jurídicamente— a la falta de impacto y a la incapacidad de generar ventaja competitiva. El mayor riesgo es caer en el "ciclo negativo" del Technology Readiness Level (TRL), en el que las tecnologías validadas en laboratorio (TRL 4) fracasan al probarse en entornos relevantes (TRL 5). Este estancamiento incrementa el riesgo tecnológico, bloquea el financiamiento por incumplimiento de hitos y obliga a retrocesos costosos derivados de la sobreestimación de la madurez, lo que dificulta de forma permanente el paso de prototipos a la producción piloto.

La solución radica en transitar de la simple transferencia a la cocreación universidad-empresa, donde el conocimiento se genere conjuntamente mediante laboratorios compartidos y plataformas colaborativas. Es indispensable que las universidades trabajen con el sector productivo desde las etapas tempranas del diseño experimental para evaluar el impacto de las tecnologías en las rutas de innovación.

Este enfoque permite ponderar las necesidades de los stakeholders antes del diseño y establecer escenarios alternativos —como la optimización del rendimiento frente a un bajo costo de reparación—, asegurando que la funcionalidad se integre de forma efectiva en estructuras industriales concretas. Bajo esta perspectiva, universidades y empresas invierten conjuntamente en tecnologías que generen valor a largo plazo mediante eficiencias operativas y ventajas competitivas basadas en evidencia medible y relevancia funcional. Esto implica estimar no solo el beneficio, sino también la “invasividad” —el grado en que la tecnología altera el sistema original— y el riesgo asociado.