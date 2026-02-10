Litio, tierras raras, níquel, cobalto, cobre y grafito dejan de ser simples insumos industriales para posicionarse como activos estratégicos dentro de las cadenas de suministro globales. En este nuevo escenario, los acuerdos que hoy comienzan a firmarse no buscan únicamente facilitar el comercio, sino garantizar suministro, reducir vulnerabilidades y redefinir dependencias.

Durante décadas, el comercio internacional se estructuró a partir de tratados amplios que priorizaban la reducción arancelaria y la eficiencia en costos. Sin embargo, ese modelo comienza a mostrar limitaciones frente a un entorno cada vez más complejo e incierto. Hoy, el enfoque se desplaza hacia acuerdos más específicos, orientados a asegurar el suministro y a trabajar con socios capaces de ofrecer acceso confiable, trazabilidad y estabilidad para las cadenas de suministro.

Este cambio de enfoque se refleja en la reunión realizada en Washington y en los acuerdos firmados en paralelo con distintos países responden a esta lógica. Estados Unidos busca reducir su dependencia de China, un país que no solo participa de manera relevante en la extracción de minerales críticos, sino que concentra, sobre todo, el procesamiento y la refinación de materiales indispensables para la transición energética, la electromovilidad, los semiconductores y el sector de defensa.

Desde la perspectiva de la cadena de suministro, este punto resulta fundamental. El mayor desafío ya no se encuentra en la extracción, sino en los eslabones intermedios de la cadena, particularmente en el procesamiento y la refinación. Quien logra controlar estas etapas tiene mayor capacidad para influir en los tiempos, los costos y la estabilidad de los flujos a nivel global.

A diferencia de las guerras comerciales tradicionales, esta nueva carrera no se define a partir de aranceles o cuotas. Se construye a través de acuerdos bilaterales y multilaterales de suministro, incentivos a la inversión en capacidades de procesamiento, mecanismos de precios de referencia, reservas estratégicas y criterios de colaboración que privilegian a países considerados confiables desde una perspectiva política y operativa.