El futuro del trabajo no se decide en la oficina, sino en el liderazgo

El trabajo remoto no surgió como una experiencia ideológica, sino como una necesidad. Aun así, terminó funcionando como una prueba inesperada de la madurez de las organizaciones. No por razones tecnológicas —esas están resueltas desde hace mucho tiempo—, sino porque el trabajo a distancia expuso algo más incómodo: la diferencia entre liderar con base en la confianza y liderar con base en el control.

Sin presencia física, sin horarios visibles y sin vigilancia formal, el modelo remoto obliga a una elección clara. O se apuesta por la microgestión, intentando recrear a distancia mecanismos de control del pasado, o se confía. Y la confianza, en este contexto, no es un concepto abstracto o emocional. Es profundamente concreta: significa dar autonomía, delegar decisiones y aceptar que responsabilidad y libertad caminan juntas.

Es aquí donde muchas organizaciones se sienten incómodas. En muchos casos, el llamado al regreso a la oficina en empresas mexicanas no nace de una preocupación genuina por la cultura o la colaboración, sino de la necesidad de preservar mecanismos de control profundamente arraigados en estructuras jerárquicas tradicionales. Por el contrario, las organizaciones que confían en sus equipos logran funcionar de forma remota o híbrida, porque ya operan bajo un modelo más maduro, donde el foco está en el impacto generado y no en la presencia física.

Este debate adquiere una nueva dimensión con la entrada acelerada de la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo del trabajo. Cada vez se habla más de “superagency”: la idea de que la IA crea más valor cuando amplifica la capacidad humana, en lugar de sustituirla. Pero esa amplificación sólo ocurre en contextos donde las personas tienen espacio para decidir, interpretar y actuar. La IA no corrige problemas de liderazgo; solo los hace más visibles.