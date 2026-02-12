Globalizar no es expandirse, es aprender a adaptarse

Hace seis años me mudé a Francia para abrir una filial de una agencia mexicana. No fue un choque financiero, sino cultural. Ahí comprendí algo fundamental: la globalización no es solo mover una empresa al extranjero. Es adaptarse constantemente a nuevas formas de pensar, comunicar y decidir.

En México solemos creer que los negocios funcionan de manera similar en cualquier lugar. El discurso empresarial refuerza esta idea: mercados abiertos, consumidores globales, estrategias universales. Pero en la práctica, cada país tiene códigos propios. Ignorarlos puede hacer fracasar incluso los proyectos más prometedores.

Francia me enseñó que la comunicación va mucho más allá del idioma. Es saber presentar ideas, construir confianza y respetar estructuras. Lo que en México se ve como flexibilidad y rapidez, en Francia puede percibirse como improvisación. Adaptarse no era opcional: era la única manera de avanzar.