Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

Limpieza y optimización del CRM, la clave para un año exitoso

El CRM debería ser el corazón de la operación comercial, el lugar donde vive la inteligencia del negocio; pero cuando la información está desactualizada o duplicada, deja de ser un activo estratégico.
vie 13 febrero 2026 06:02 AM
Limpieza y optimización del CRM, la clave para un año exitoso
Cuando valoras y gestionas bien tus datos, cada estrategia, cada acción y cada esfuerzo tiene más fuerza y dirección. Este año, haz que tu empresa no solo planee, sino que avance con claridad, confianza y éxito, considera Alejandro Bobadilla. (Foto: iStock)

“El CRM es tu GPS para encontrar la mejor ruta en tu camino de desarrollo de negocios”: Bobby Darnell.

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de entusiasmo. Nuevas metas comerciales, nuevas estrategias y una renovada presión por crecer. En juntas directivas y reuniones de planeación se habla de proyecciones ambiciosas, de expansión y de eficiencia. Sin embargo, pocas veces se hace una pausa para revisar si las herramientas que sostienen esas metas realmente están funcionando como deberían. Entre todas ellas, hay una que casi siempre se da por sentada: el CRM.

Publicidad

A lo largo de mi experiencia trabajando con equipos de ventas, he visto una escena que se repite con inquietante frecuencia. Arranca el año, se revisan números y, cuando alguien abre el CRM, aparece una realidad incómoda: prospectos que ya no existen, contactos que cambiaron de empresa hace meses, oportunidades que llevan abiertas tanto tiempo que nadie recuerda quién las creó. El sistema sigue ahí, lleno de información, pero vacío de confianza.

Lee más

¿Vas a emprender tu negocio? No hagas caso de estos mitos
Opinión

¿Emprendedor o autoempleado? La delgada línea que define tu libertad

El CRM debería ser el corazón de la operación comercial, el lugar donde vive la inteligencia del negocio. Sin embargo, cuando la información está desactualizada o duplicada, deja de ser un activo estratégico y se convierte en un peso muerto. No hace ruido, no genera alertas visibles, pero lentamente empieza a afectar la productividad, la toma de decisiones y la relación entre áreas. Marketing duda de los datos que recibe, ventas siente que el sistema no refleja su realidad y la dirección toma decisiones basadas en reportes que se ven bien en papel, pero no se sostienen en el mercado.

El problema no está en la tecnología, sino en la relación que las empresas tienen con su información: el CRM se ha reducido a un trámite administrativo que se llena por obligación, lo que provoca que la calidad de los datos se descuide y el sistema pierda valor para quienes deberían usarlo a diario. Revertir esta situación no exige grandes inversiones, sino decisiones conscientes: limpiar el CRM es una acción estratégica que aporta claridad, permite priorizar mejor y evita que el equipo desgaste su energía en oportunidades que no se concretarán.

Lee más

prestanombres-ley-antilavado
Opinión

Ventas sin presión

Publicidad

El cambio requiere una transformación cultural: cuando el CRM se percibe como una herramienta para tomar decisiones y no solo para controlar, el equipo lo adopta con otra actitud, reconociendo que allí no solo se registra el pasado, sino que se construye el futuro, convirtiéndose en un verdadero aliado.

Finalmente, es indispensable asumir que la salud del CRM no es responsabilidad de una sola área. Ventas, marketing y dirección deben compartir reglas claras, hábitos de actualización y momentos definidos para revisar la calidad de la información. Un CRM sano es el reflejo de una cultura comercial madura, donde los datos importan porque las decisiones importan.

Lee más

Lidera tu vida como si fuera tu negocio más importante
Opinión

Lidera tu vida como si fuera tu negocio más importante

El inicio de un nuevo año no solo es una oportunidad para fijar objetivos más altos, sino para poner en marcha todo el potencial de tu negocio. Un CRM cuidado y confiable se convierte en el motor que impulsa decisiones acertadas y resultados reales. Cuando valoras y gestionas bien tus datos, cada estrategia, cada acción y cada esfuerzo tiene más fuerza y dirección. Este año, haz que tu empresa no solo planee, sino que avance con claridad, confianza y éxito.

Publicidad

____

Nota del editor: Alejandro Bobadilla es emprendedor, conferencista internacional, networker y mentor. Es Ingeniero Industrial con Maestría en Administración de Negocios por la UNAM, con diversos Diplomados enfocados en Alta Dirección, Ventas, Marketing y Liderazgo en diversas instituciones. He incursionado en la apertura de mercados en México, Centro y Sudamérica. Llevo más de 35 años involucrado en áreas Comerciales. Síguelo en LinkedIn , Instagram , Facebook y/o TikTok . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Tags

Opinión Estrategia y marketing Empresas Tecnología

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad