‘Mundial’ del almacenamiento de energía, ¿en qué lugar juega hoy México?

Aunque existen diversas tecnologías, los sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) tomaron protagonismo por su rapidez de despliegue, modularidad y caída de costos, lo que me llevó a pensar, si existiera una copa para esta industria, ¿qué país levantaría el trofeo? ¿México pasaría a cuartos de final?

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA, en inglés), en 2024 la capacidad global de BESS creció 113%, alcanzando 126 gigavatios (GW). Ese crecimiento ha sido liderado por China, que hoy alberga cerca de 60% de la capacidad instalada mundial. Le siguen Estados Unidos, con alrededor de 20%, y el Reino Unido, con 5%.

Los sistemas BESS refuerzan la seguridad del suministro eléctrico, aportan flexibilidad para cubrir picos de demanda, estabilizan la red y responden en segundos a señales del mercado. Al “Mundial BESS”, México llega con una capacidad instalada estimada entre 800 y 900 megavatios-hora (MWh), de acuerdo con varias estimaciones, en proyectos detrás y delante del medidor. Con estos números, ¿cuáles serían los resultados del tricolor en la copa del mundo del almacenamiento de energía?

México pasa a cuartos de final

Esta metáfora de medir el desempeño de las selecciones en capacidad instalada de almacenamiento requirió de una simulación, para la cual elegí a los países que considero clasificarán en la segunda ronda de la UEFA: Italia, Suiza, Turquía y Dinamarca. Después, a los que se están jugando el repechaje intercontinental: Jamaica e Irak.

México se enfrentaría a los siguientes rivales en fase de grupos: Sudáfrica, Corea del Sur, Dinamarca; a Canadá en dieciseisavos de final; a los Países Bajos en octavos de final –espero que no se repita aquello del “no era penal”–; y a Alemania en cuartos de final. A continuación, el silbatazo inicial: