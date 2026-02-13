A unos meses de que inicie el Mundial de futbol, es común que la atención se centre en el desempeño deportivo de las selecciones, la derrama económica para los países sede, así como en su contexto político, cultural y económico. Sin embargo, fuera de las canchas tradicionales, existen otros “mundiales” que se juegan en silencio. Uno de ellos es el del almacenamiento de energía, un componente significativo en la transición energética global.
‘Mundial’ del almacenamiento de energía, ¿en qué lugar juega hoy México?
Aunque existen diversas tecnologías, los sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) tomaron protagonismo por su rapidez de despliegue, modularidad y caída de costos, lo que me llevó a pensar, si existiera una copa para esta industria, ¿qué país levantaría el trofeo? ¿México pasaría a cuartos de final?
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA, en inglés), en 2024 la capacidad global de BESS creció 113%, alcanzando 126 gigavatios (GW). Ese crecimiento ha sido liderado por China, que hoy alberga cerca de 60% de la capacidad instalada mundial. Le siguen Estados Unidos, con alrededor de 20%, y el Reino Unido, con 5%.
Los sistemas BESS refuerzan la seguridad del suministro eléctrico, aportan flexibilidad para cubrir picos de demanda, estabilizan la red y responden en segundos a señales del mercado. Al “Mundial BESS”, México llega con una capacidad instalada estimada entre 800 y 900 megavatios-hora (MWh), de acuerdo con varias estimaciones, en proyectos detrás y delante del medidor. Con estos números, ¿cuáles serían los resultados del tricolor en la copa del mundo del almacenamiento de energía?
México pasa a cuartos de final
Esta metáfora de medir el desempeño de las selecciones en capacidad instalada de almacenamiento requirió de una simulación, para la cual elegí a los países que considero clasificarán en la segunda ronda de la UEFA: Italia, Suiza, Turquía y Dinamarca. Después, a los que se están jugando el repechaje intercontinental: Jamaica e Irak.
México se enfrentaría a los siguientes rivales en fase de grupos: Sudáfrica, Corea del Sur, Dinamarca; a Canadá en dieciseisavos de final; a los Países Bajos en octavos de final –espero que no se repita aquello del “no era penal”–; y a Alemania en cuartos de final. A continuación, el silbatazo inicial:
México arranca el torneo cuesta arriba. La fiesta de inauguración se enfría rápido ante una Sudáfrica que juega con más de 1.2 gigavatios-hora (GWh) instalados, de acuerdo con el fondo de inversión Norfund, y le arrebata el primer encuentro sin discusión.
Corea del Sur confirma el mal inicio: con cerca de 4 GWh en operación, según Flow Batteries Europe, deja al tricolor sin puntos y al borde de la eliminación. La victoria contra Dinamarca, cuando ya sólo quedaban tres puntos en disputa, mantiene viva a la selección. México aprovecha su ligera ventaja tecnológica frente a un rival que también está en etapa temprana y logra colarse a la primera ronda de eliminación directa, cuidando el marcador. Sin embargo, no debemos descuidarnos, pues Dinamarca tiene en puerta proyectos relevantes de BESS, según Renewables Now y European Energy.
Superada la fase de grupos, el equipo recompone el juego en eliminación directa. El cruce con Canadá es trabado en el medio campo por sus 500 MWh que reporta el Regulador de Energía de Canadá, suficientes para que el tricolor avance, apoyado en una capacidad instalada superior a la de un rival que aún construye su transición energética.
En octavos, llega la revancha contra Países Bajos, quien cerró 2025 con una capacidad estimada de 600 MWh, de acuerdo con la publicación Bloo Power, las cifras vuelven a favorecer a México y sellan el pase a cuartos. La selección puede competir cuando enfrenta planteles que apenas están integrando BESS en su infraestructura energética.
El torneo termina contra Alemania. México deja el alma en la cancha, pero la goleada alemana —respaldada por más de 25.5 GWh en sistemas BESS reportadas por la Comisión Europea— exhibe una diferencia de categoría. El recorrido del tricolor demuestra que hay progreso y capacidad para pelear partidos cerrados, pero frente a las potencias del almacenamiento el marcador sigue siendo abultado. Avanzar a cuartos es meritorio; aspirar a la copa exige otra escala de juego.
¿Qué esperar para 2030?
Si la nueva regulación logra aterrizar en reglas claras, convocatorias ejecutables y coordinación real entre reguladores, operadores y jugadores del mercado eléctrico mayorista, México podría llegar al mundial BESS del 2030 con mejores expectativas.
Los países que hoy nos golean en almacenamiento no ganan por accidente: alinearon política pública, certidumbre regulatoria y financiamiento a largo plazo, tratando al BESS como infraestructura estratégica confiable. Esa es la lección. Si México convierte las convocatorias en proyectos construidos, los proyectos en capacidad operativa y la capacidad en transacciones en el mercado, superar los cuartos de final en el Mundial energético de 2030 dejaría de ser una fantasía.
El talento y la cancha existen; lo que falta es sostener el plan de juego el tiempo suficiente para que el marcador, por fin, empiece a reflejarlo.
