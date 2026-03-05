Marzo de 2026 ya no trata de si una IA “escribe bonito”. Trata de si puede sostener una idea, corregirla y ejecutarla sin empobrecernos. Entre video y asistentes que mueven agendas, vale empezar por lo básico: ¿qué es creatividad?
Marzo 2026, el presente y futuro de la creatividad y la IA
En artículos científicos que he publicado, propongo pensarla como una ecuación: E = (G·R·I·M)^T. Con respecto a cada letra, G es generar opciones con amplitud; R es evaluar con criterio; I es integrar y recombinar; M es metacontrol, la dirección consciente del proceso; y T es tiempo, porque la creatividad se acumula en ciclos. Para medirla, el marco usa tres pruebas: novedad, utilidad y diversidad (NUD). Sin diversidad, la novedad se agota; sin utilidad, la novedad es ruido.
Con esa brújula, la “creatividad artificial” se entiende mejor: no es inspiración, es arquitectura. Muchos modelos son fuertes en G (fluidez) y parcialmente en I (multimodalidad), pero débiles en R y M: les cuesta sostener novedad y relevancia sin homogenizar. La ruta prometedora se parece a un Sistema 3 generativo: un generador de alta entropía, críticos plurales y un control adaptativo que decida cuándo explorar y cuándo afinar.
Por eso lo más sorprendente hoy no es un “prompt brillante”, sino nuevas capacidades de ciclo. Modelos con ventanas de contexto de un millón de tokens permiten cargar repositorios completos antes de proponer. En imagen, Reuters reportó que Nano Banana generó más de 5,000 millones de imágenes y atrajo 13 millones de usuarios en cuatro días; ahora llega Nano Banana 2. En video, Sora 2 y Veo 3.1 añaden audio y empujan coherencia narrativa.
En música, Lyria 3 convierte una descripción, o una imagen, en pistas listas para producción. En ciencia, Protenix acelera predicción y diseño molecular con tasas reportadas de éxito experimental en ciertos blancos. La creatividad se vuelve compresión de complejidad para abrir opciones.
Ahora, el salto es pasar de “generar” a “actuar”: en foros de desarrolladores, la obsesión ya es memoria y seguridad. Los agentes son la capa de orquestación: encadenan herramientas y acciones. OpenClaw opera desde chats para limpiar inbox, coordinar calendario o gestionar viajes. En oficinas, plataformas como Claude Cowork conectan al agente con Drive, Gmail o DocuSign para completar flujos. Pero 2026 también nos dio una lección: Microsoft advierte que estos runtimes deben tratarse como ejecución de código no confiable con credenciales persistentes y correrse aislados. En términos de la ecuación, sin M la creatividad se vuelve riesgo.
Aquí entra un recordatorio crucial sobre el propósito que debería cuidar la IA: maximizar utilidad, sí, pero añadiendo orden y preservando diversidad para proteger la vida. En lo inmediato, 2026 será el año en que aprendamos a diseñar ciclos con críticos, trazabilidad y límites, para que la creatividad de máquina amplifique la humana en vez de sustituirla.
La IA no cancela la creatividad humana; la obliga a madurar. Nos empuja a cultivar metacontrol: saber cuándo abrir posibilidades y cuándo cerrar con responsabilidad. Si orientamos estas herramientas hacia una creatividad que proteja vida y diversidad, el futuro cercano será menos de “más contenido” y más de mejores decisiones.
_____
Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Sistema 3: La Mente Creativa (2025), Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon y síguelo en Facebook , Instagram , YouTube y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
