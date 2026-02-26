OpenClaw, la IA que dejó de responder, empezó a hacer y redefinió la industria

La historia explica el ruido. Reuters contó que, desde su lanzamiento en noviembre, OpenClaw rebasó 100,000 estrellas en GitHub y atrajo 2 millones de visitantes en una sola semana. También, reportó que su creador, Peter Steinberger, se sumó a OpenAI y que el proyecto migrará a una fundación para seguir siendo open source. En su blog, Steinberger lo describió como un “playground project” que provocó olas: el clásico experimento que, sin pedir permiso, se vuelve infraestructura.

En ese ascenso, cambió de nombre: Clawdbot, luego Moltbot y, por fin, OpenClaw. Parte de la explicación fue un reclamo de marca y presión reputacional por la similitud con “Claude/Clawd”. Parece anécdota, pero es señal: cuando una herramienta se vuelve cultura, el lenguaje se disputa. Los nombres dejan de ser etiquetas y se vuelven territorio.

¿Y qué es, en concreto? Un agente: software que conversa y ejecuta. Corre en tu máquina (macOS, Windows o Linux), puede ir en sandbox o con acceso total, y trabaja con modelos comerciales o locales. Su diferencia no está en “contestar bien”, sino en “hacer”: abrir aplicaciones, navegar, llenar formularios, mover archivos, correr comandos, automatizar rutinas y encadenar acciones como lo harías tú, pero sin cansancio. Por eso los usos más repetidos hoy son los de fricción baja y alto volumen: bandeja de entrada, calendario, check-in de vuelos, trámites y hasta lidiar con aseguradoras.

Sin embargo, ese poder trae factura. VirusTotal publicó que detectó cientos de “skills” maliciosas disfrazadas de automatización en el ecosistema de extensiones. Y medios de ciberseguridad documentaron la respuesta: escaneo automático de skills en el marketplace, justamente porque una “tienda de habilidades” se vuelve una nueva superficie de ataque. Reuters también reportó una advertencia del ministerio de industria de China: mal configurado, un agente así expone datos y abre la puerta a ciberataques. En otras palabras: el salto de “texto” a “acción” también es un salto de “riesgo teórico” a “riesgo operativo”.

Esto último de ninguna manera significa que no debemos de usarlo, sino que debemos tener cuidado al hacerlo.