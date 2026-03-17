Más información, menos criterio; es el dilema educativo de nuestro tiempo. Vivimos rodeados de información. La consumimos, la compartimos y la acumulamos a una velocidad inédita. Pero disponer de datos no equivale a comprenderlos, ni mucho menos a saber utilizarlos con responsabilidad. En la llamada sociedad del conocimiento, el reto no es acceder a más información, sino formar criterio para interpretarla y convertirla en pensamiento y acción con sentido.
Es urgente formar criterio en la era de la información infinita
Durante décadas se educó para una lógica heredada de la revolución industrial: formar grandes contingentes de trabajadores obedientes, funcionales a la producción en serie y a trayectorias laborales previsibles. Ese mundo ya no existe. Las necesidades sociales, la economía y el mercado laboral han cambiado con rapidez, mientras que muchas estructuras escolares lo han hecho con mucha menor velocidad. Entender ese desfase es clave para no perderse en diagnósticos equivocados.
Modelos escolares que siguen girando en torno a la transmisión de contenidos y a la memorización como prueba de aprendizaje están fuera de foco. Ese enfoque respondió a su tiempo. Pero en un mundo donde la información está a un clic de distancia, repetir datos dejó de ser suficiente. La educación ya no puede limitarse a enseñar qué pensar; debe formar para cómo pensar, cómo discernir, resolver y cómo aprender a lo largo de la vida.
La revolución tecnológica ha alterado no solo los medios, sino los hábitos cognitivos. La atención se fragmenta, la inmediatez se impone y la profundidad se vuelve costosa. En este contexto, educar implica enseñar a detenerse, a contrastar fuentes, a tolerar la complejidad y a sostener preguntas abiertas. Sin pensamiento crítico, la abundancia informativa no libera: confunde.
El estudiante del siglo XXI no necesita solo competencias técnicas, sino habilidades humanas que le permitan navegar la incertidumbre: criterio, creatividad, resiliencia, colaboración y sentido ético. La formación integral no es un adorno humanista; es una condición de supervivencia democrática y social. Un sistema educativo que prioriza la eficiencia sin reflexión produce operadores competentes, pero ciudadanos frágiles.
Por ello, creo que el rol del docente también debe transformarse. Ya no es el depositario exclusivo del saber, sino mediador del aprendizaje, acompañante del proceso y provocador de preguntas. Educar no es llenar recipientes, sino encender conversaciones. Cuando la escuela privilegia la respuesta correcta sobre la pregunta bien formulada, empobrece la experiencia educativa y desincentiva la curiosidad.
Otro desafío central desde mi perspectiva, es evitar que los servicios educativos se reduzcan a un modelo estandarizado de producción. Estandarizar puede facilitar la evaluación, pero no garantiza comprensión ni sentido. Cada estudiante aprende de forma distinta, a ritmos diversos y con motivaciones propias. Reconocer esa diversidad no implica renunciar a la exigencia, sino redefinirla con inteligencia pedagógica.
La tecnología, por sí misma, no resuelve los problemas educativos. Puede ser herramienta poderosa o distractor permanente. Su impacto dependerá del marco pedagógico y ético que la oriente. Incorporar dispositivos sin un proyecto formativo claro no moderniza la educación: la superficializa. La pregunta no es cuánta tecnología usamos, sino para qué y con qué propósito educativo. Hoy resulta más importante humanizar la era digital que digitalizar la arena educativa.
En este escenario, la educación debe recuperar su dimensión formativa y social. No solo prepara para el trabajo, sino para la vida en comunidad. Enseña a convivir con la diferencia, a argumentar sin descalificar y a asumir responsabilidades. Una educación que no forma ciudadanía crítica deja un vacío que pronto llenan la desinformación, la polarización y el conformismo.
Formar personas capaces de aprender, desaprender y re-aprender es más importante que entrenarlas únicamente para tareas que pronto quedarán obsoletas. La realidad cambia, los contextos se transforman y ciertos saberes instrumentales pierden vigencia; pero los conocimientos estructurales —el lenguaje, el razonamiento, la comprensión científica, el juicio ético—, así como capacidades humanas transversales como la empatía, la comunicación, la colaboración y la resiliencia, permanecen. Apostar por una educación centrada en el desarrollo humano es invertir en sociedades más libres, más justas y más resilientes.
Los retos educativos de esta época no se resuelven con recetas rápidas ni con discursos nostálgicos. Exigen visión, coherencia y compromiso sostenido. Educar hoy es asumir la responsabilidad de formar personas capaces de comprender el mundo que habitan y de transformarlo con inteligencia, ética y sentido de comunidad. No hacerlo tiene costos sociales que ya empezamos a ver.
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Nota del editor: Sasha Klainer (LinkedIn @Sasha Klainer) es director general del Colegio Bilbao en la Ciudad de México y profesor de Derecho también se ha desempeñado funciones directivas en el servicio público federal. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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