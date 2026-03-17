Es urgente formar criterio en la era de la información infinita

Durante décadas se educó para una lógica heredada de la revolución industrial: formar grandes contingentes de trabajadores obedientes, funcionales a la producción en serie y a trayectorias laborales previsibles. Ese mundo ya no existe. Las necesidades sociales, la economía y el mercado laboral han cambiado con rapidez, mientras que muchas estructuras escolares lo han hecho con mucha menor velocidad. Entender ese desfase es clave para no perderse en diagnósticos equivocados.

Modelos escolares que siguen girando en torno a la transmisión de contenidos y a la memorización como prueba de aprendizaje están fuera de foco. Ese enfoque respondió a su tiempo. Pero en un mundo donde la información está a un clic de distancia, repetir datos dejó de ser suficiente. La educación ya no puede limitarse a enseñar qué pensar; debe formar para cómo pensar, cómo discernir, resolver y cómo aprender a lo largo de la vida.

La revolución tecnológica ha alterado no solo los medios, sino los hábitos cognitivos. La atención se fragmenta, la inmediatez se impone y la profundidad se vuelve costosa. En este contexto, educar implica enseñar a detenerse, a contrastar fuentes, a tolerar la complejidad y a sostener preguntas abiertas. Sin pensamiento crítico, la abundancia informativa no libera: confunde.

El estudiante del siglo XXI no necesita solo competencias técnicas, sino habilidades humanas que le permitan navegar la incertidumbre: criterio, creatividad, resiliencia, colaboración y sentido ético. La formación integral no es un adorno humanista; es una condición de supervivencia democrática y social. Un sistema educativo que prioriza la eficiencia sin reflexión produce operadores competentes, pero ciudadanos frágiles.

Por ello, creo que el rol del docente también debe transformarse. Ya no es el depositario exclusivo del saber, sino mediador del aprendizaje, acompañante del proceso y provocador de preguntas. Educar no es llenar recipientes, sino encender conversaciones. Cuando la escuela privilegia la respuesta correcta sobre la pregunta bien formulada, empobrece la experiencia educativa y desincentiva la curiosidad.