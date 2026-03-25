La incoherencia es el nuevo riesgo sistémico del liderazgo

De hecho he visto a muchos líderes convertirse en excelentes bomberos: responden rápido, resuelven las crisis del momento, contienen emergencias y mientras dominan el arte de apagar incendios, dejan de diseñar el sistema que evitaría que estos incendios se repitan. Y ahí está el punto crítico, cuando el liderazgo se reduce a reacción permanente, la estrategia le cede el mando a la improvisación y el agotamiento aparece.

Vivimos en entornos volátiles que demandan velocidad constante y nos exigen más a cada momento. El estrés hace parte del juego y no es el enemigo, pero si cuando es todo lo que nuestro cuerpo siente y se convierte en una constante.

La Organización Mundial de la Salud reconoció el burnout como fenómeno ocupacional derivado del estrés laboral crónico no gestionado. La American Psychological Association ha documentado cómo el estrés prolongado impacta funciones ejecutivas clave como la memoria de trabajo, la regulación emocional y la toma de decisiones complejas.

Desde la neurociencia, investigaciones como las de Amy Arnsten y Bruce McEwen muestran que el estrés sostenido reduce la eficiencia de la corteza prefrontal, fundamental para planificación estratégica y flexibilidad cognitiva, y favorece la activación de circuitos asociados a amenaza.

En ese estado:

- La percepción se estrecha.

- Aumenta la rigidez cognitiva.

- Disminuye la creatividad.

- Se incrementa la reactividad interpersonal.

Cuando solo nos enfocamos en la urgencia del día a día puede que los líderes puedan seguir tomando decisiones, pero no van a estar pensando estratégicamente. Pues toda su energía va a estar concentrada en resolver las amenazas y cada amenaza activa el cuerpo.

Los seres humanos no regulamos nuestras emociones en aislamiento; nos co-regulamos. La psicología social ha estudiado el fenómeno del contagio emocional y ha demostrado cómo los estados internos se transmiten automáticamente dentro de los grupos.

En términos simples: antes de que el equipo escuche el plan, su cuerpo ya ha leído al líder.