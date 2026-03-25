La incoherencia es el nuevo riesgo sistémico del liderazgo

Así que si la urgencia ha reemplazado la estrategia en tu vida, la coherencia es el punto de retorno. Hoy te propongo tres movimientos entrenables:
1. Detectar la activación. ¿Estoy apagando incendios… o construyendo dirección?, ¿Estoy reaccionando o actuando desde la conciencia?
2. Regular antes de responder. ¿Mi cuerpo está en alerta constantemente? Crear pausas deliberadas antes de decisiones críticas no es un lujo, es una necesidad.
3. Re-alinear intención. ¿Estoy liderando desde amenaza o desde visión? La coherencia no elimina la presión pero si permite que la presión no elimine la estrategia.
En conclusión, hoy todos pueden aprender nuevas herramientas puesto que la información es accesible y la tecnología se puede copiar, lo que no es replicable, es el estado interno desde el cual se ejecuta.
La incoherencia no es un problema individual aislado, es un riesgo sistémico. Un líder fragmentado genera culturas fragmentadas, mientras que un líder coherente no solo genera claridad estructural, genera culturas más sanas; es la coherencia la que permite sostener el liderazgo.
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Nota del editor: Marcela Tapias es formadora y acompañante en procesos de transformación personal y liderazgo emocional, con más de 15 años de experiencia trabajando con individuos, equipos y organizaciones. Desde un enfoque integrativo que articula mente, emoción y cuerpo, ha desarrollado programas y espacios de acompañamiento orientados al autoconocimiento, la regulación emocional y la coherencia interna. Síguela en Instagram como @marcetapiasg y/o escríbele a marcelatapiashdc@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.