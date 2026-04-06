La teoría del internet muerto no es conspiración, es una distorsión del negocio digital

En 2025, el reporte de Imperva confirmó un punto de inflexión: 51% del tráfico global ya es automatizado, y 37% corresponde a bots maliciosos. No es que internet haya “muerto”. Es que una proporción crítica de lo que se mide, se optimiza y se monetiza ya no responde a comportamiento humano. Y eso cambia todo.

Durante dos décadas, el marketing digital se construyó sobre una premisa relativamente estable: más tráfico implica más oportunidades. Más visitas, más impresiones, más clics, más datos. Sin embargo, en la actualidad esa ecuación empieza a romperse porque no todo el tráfico es igual.

Cloudflare reportó que una parte creciente de ese tráfico automatizado ya no está ligada solo a fraude o scraping agresivo, sino a sistemas legítimos: crawlers de buscadores y, cada vez más, bots de Inteligencia Artificial (IA). En conjunto, estos sistemas representan una porción relevante del ecosistema digital, pero no llegan a consumir, ni a convertir, ni a construir marca.

Para los medios comunicación y las marcas con estrategia de contenido, esto abre una tensión estructural. El contenido sigue siendo central, pero su rol cambió. Ya no solo compite por atraer audiencias, sino por ser procesado por máquinas que lo resumen, lo reinterpretan y lo redistribuyen sin necesariamente devolver tráfico.

Gartner proyectó que el volumen de los buscadores tradicionales caerá 25% para 2026, impulsado por el uso de asistentes y chatbots. Traducido a negocio: una parte creciente de la demanda informativa ya no pasa por el sitio original.

El contenido sigue generando valor. Pero ese valor ya no siempre regresa al que lo produce y ese es el quiebre.