Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

La teoría del internet muerto no es conspiración, es una distorsión del negocio digital

El marketing moderno no está diseñado para distinguir intención humana de actividad automatizada a gran escala. Está diseñado para optimizar señales digitales.
lun 06 abril 2026 05:01 AM
La teoría del internet muerto no es conspiración, es una distorsión del negocio digital
El contenido sigue siendo central, pero su rol cambió. Ya no solo compite por atraer audiencias, sino por ser procesado por máquinas que lo resumen, lo reinterpretan y lo redistribuyen sin necesariamente devolver tráfico, apunta Matías Carrocera. (Foto: iStock)

Durante años, internet fue sinónimo de algo bastante simple: personas interactuando con contenido, marcas compitiendo por atención y plataformas optimizando esa relación. Esa lógica está dejando de ser cierta.

La llamada “teoría del internet muerto”, esa idea de que una parte creciente de la actividad online ya no es humana o al menos no en su totalidad, suele descartarse como exageración. Pero el problema no es si la teoría es literal o no. El problema es que, desde el punto de vista de negocio, cada vez se parece más a una realidad operativa.

Publicidad

En 2025, el reporte de Imperva confirmó un punto de inflexión: 51% del tráfico global ya es automatizado, y 37% corresponde a bots maliciosos. No es que internet haya “muerto”. Es que una proporción crítica de lo que se mide, se optimiza y se monetiza ya no responde a comportamiento humano. Y eso cambia todo.

Durante dos décadas, el marketing digital se construyó sobre una premisa relativamente estable: más tráfico implica más oportunidades. Más visitas, más impresiones, más clics, más datos. Sin embargo, en la actualidad esa ecuación empieza a romperse porque no todo el tráfico es igual.

Cloudflare reportó que una parte creciente de ese tráfico automatizado ya no está ligada solo a fraude o scraping agresivo, sino a sistemas legítimos: crawlers de buscadores y, cada vez más, bots de Inteligencia Artificial (IA). En conjunto, estos sistemas representan una porción relevante del ecosistema digital, pero no llegan a consumir, ni a convertir, ni a construir marca.

Lee más

meta-usara-tus-chats-con-ia-para-cambiar-lo-que-ves-feed
Opinión

La confianza, la infraestructura invisible de la economía digital

Para los medios comunicación y las marcas con estrategia de contenido, esto abre una tensión estructural. El contenido sigue siendo central, pero su rol cambió. Ya no solo compite por atraer audiencias, sino por ser procesado por máquinas que lo resumen, lo reinterpretan y lo redistribuyen sin necesariamente devolver tráfico.

Gartner proyectó que el volumen de los buscadores tradicionales caerá 25% para 2026, impulsado por el uso de asistentes y chatbots. Traducido a negocio: una parte creciente de la demanda informativa ya no pasa por el sitio original.

El contenido sigue generando valor. Pero ese valor ya no siempre regresa al que lo produce y ese es el quiebre.

Publicidad

En paralelo, la inversión publicitaria empieza a enfrentarse al mismo problema desde otro ángulo: la calidad de la exposición. En Connected TV, uno de los territorios más atractivos para las marcas, DoubleVerify encontró que 57% de los anunciantes teme perder inversión por fraude, y que los bots explican 65% de ese fraude.

La promesa del entorno premium no elimina el riesgo. El resultado es una paradoja incómoda: mientras más sofisticado se vuelve el ecosistema digital, más difícil es garantizar que una campaña impactó personas reales. Y más fácil es inflar métricas que no necesariamente reflejan negocio. Esto no es un problema técnico, es un problema de asignación de presupuesto.

Lee más

La obsesión por medirlo todo está destruyendo la experiencia del cliente
Opinión

La obsesión por medirlo todo está destruyendo la experiencia del cliente

En e-commerce, la distorsión es aún más tangible. Bots que raspan precios, automatizan compras, saturan inventarios o ejecutan fraude no solo afectan la operación: alteran la lógica competitiva. Las decisiones de pricing, promociones o disponibilidad empiezan a basarse en señales contaminadas, o dicho en otras palabras, se optimiza sobre ruido.

Y ahí es donde la teoría del internet muerto deja de ser irrelevante. Porque el marketing moderno no está diseñado para distinguir intención humana de actividad automatizada a gran escala. Está diseñado para optimizar señales digitales.

Cuando esas señales se degradan, la optimización también. En un caso práctico, una campaña puede mostrar crecimiento y, al mismo tiempo, perder efectividad real. Una marca puede aumentar tráfico mientras pierde clientes reales. Una estrategia de contenido puede posicionarse mejor en sistemas de IA y, a la vez, perder relación directa con su audiencia. Y lo más crítico: se puede estar pagando por impacto que nunca ocurrió.

Publicidad

El fenómeno se acelera con los bots de IA. Datos difundidos en 2025 muestran que el scraping automatizado creció de forma exponencial en cuestión de meses, con una proporción creciente de solicitudes que incluso ignoran directrices básicas como robots.txt.

Lee más

Cómo el gaming latinoamericano está creando comunidad, aprendizaje y negocios
Opinión

Cómo el gaming latinoamericano está creando comunidad, aprendizaje y negocio

Eso introduce una nueva capa de complejidad: ya no se trata solo de proteger infraestructura o evitar fraude, sino de redefinir el intercambio de valor en internet. Porque ahora las máquinas no solo navegan, también interpretan, sintetizan y responden.

En ese contexto, seguir operando con lógica de volumen, más tráfico, más contenido, más impresiones, empieza a ser insuficiente, e incluso riesgoso. Por esto, la decisión crítica de negocio y rentabilidad es entender que el desafío ya no es crecer, sino depurar.

Depurar métricas, para entender qué parte del tráfico es realmente valiosa.Depurar inversión, para asegurar impacto humano real. Depurar contenido, para competir no solo por visibilidad, sino por relevancia en entornos donde la intermediación es cada vez mayor. Y, sobre todo, depurar el modelo mental.

Porque el error no es que haya bots. El error es no integrarlos en la ecuación de negocio. La conversación ya no es solo entre marcas y personas. Es entre marcas, personas y sistemas que median esa relación. Sistemas que no compran, pero influyen en qué se compra, que no leen como humanos, pero determinan qué se lee.

Lee más

¿Qué tanto se devaluará mi auto eléctrico en unos años? Hay un aspecto crítico
Opinión

De la pista al planeta; la innovación que impulsa el futuro energético

Eso obliga a repensar incluso el concepto de audiencia. Ya no basta con saber cuántos llegan. Hay que entender quiénes son, cómo interactúan y qué parte de ese comportamiento tiene valor real.

Por eso, la teoría del internet muerto vista desde negocio, no habla de un internet sin humanos. Habla de un internet donde los humanos ya no son el único actor relevante.

Ignorar eso no es ingenuidad. Es ineficiencia. Porque en un entorno donde cada vez más interacciones no son humanas, el verdadero riesgo no es la automatización. Es seguir midiendo, invirtiendo y decidiendo como si no existiera.

_____

Nota del editor: Matías Carrocera es experto en liderazgo, capital humano y visión empresarial, con una trayectoria destacada en el desarrollo de estrategias innovadoras. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Tags

Opinión Internet Negocios Estrategia y marketing

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad