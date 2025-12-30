La obsesión por medirlo todo está destruyendo la experiencia del cliente

Lo que empezó como una herramienta valiosa para escuchar a los usuarios se convirtió en un ecosistema saturado, repetitivo y cada vez menos útil, donde hasta muchas veces son los mismos empleados que las terminan completando. En la actualidad, más que recoger insights reales, muchas marcas están generando fatiga, desconfianza y desconexión.

Y el problema no es solo estético: es estratégico. El incremento exponencial de las encuestas de satisfacción está erosionando la capacidad de las empresas de construir relaciones de largo plazo. Cuando la búsqueda desesperada de un número termina sustituyendo la creación de una experiencia memorable, el foco del negocio se desplaza del cliente al KPI.

En teoría, herramientas como NPS o CSAT nacieron para capturar señales rápidas y permitir mejoras ágiles. Pero la realidad es que el mercado las llevó a un extremo donde ya no diagnostican nada profundo. Según Gartner, solo el 14% de las empresas logra convertir sus datos de experiencia del cliente en acciones tangibles que mejoren el negocio.

Se mide mucho, pero se transforma muy poco. Forrester, por su parte, documenta el fenómeno de la “Feedback Fatigue”: el 72% de los consumidores siente que la cantidad de preguntas post-interacción es excesiva, y más del 60% declara ignorarlas sistemáticamente. Las marcas creen que están escuchando más, pero los usuarios sienten que están trabajando gratis para ellas. Mientras tanto, lo esencial, el funcionamiento real de los servicios queda sin atender.

Las organizaciones se aferran a las encuestas porque ofrecen una sensación cómoda de control. Un dashboard repleto de números transmite la idea de que la experiencia está medida, monitoreada y gestionada. Pero esa comodidad es, muchas veces, una ilusión.

El usuario moderno no quiere que lo midan: quiere que lo entiendan. Quiere que cada interacción sea fluida, que un proceso se resuelva sin fricciones, que no tenga que repetir datos tres veces, que pueda pagar rápido, que la app no se congele, que el producto llegue cuando debe. Quiere que la marca cumpla, no que le pregunte.

Sin embargo, en lugar de observar comportamientos reales, perfeccionar journeys o mejorar sistemas, muchas compañías eligieron el camino más fácil: más encuestas, más métricas, más campos obligatorios. El resultado es un ecosistema donde preguntamos demasiado y escuchamos poco.

La experiencia del cliente no es un formulario. No es un número, ni una estrella, ni una escala del 1 al 10. Es una percepción acumulada en el tiempo. Y esa percepción se forma en detalles que ningún NPS puede capturar: la rapidez real en una fila, la limpieza de un espacio, la claridad de una interfaz, la empatía de un asesor, la ausencia de obstáculos, la consistencia en cada punto de contacto. McKinsey señala que las mejoras en experiencias completas pueden aumentar la satisfacción del cliente entre un 20% y 30%, y reducir costos operativos hasta en un 25%. Ninguno de esos resultados proviene de preguntar más, sino de diseñar mejor. La experiencia se vive, no se responde.

Las marcas que insisten en medir cada interacción están cayendo en un círculo vicioso: confunden “tener datos” con “tener insights”, y confunden “preguntar” con “cuidar la relación”. La lealtad no nace de llenar encuestas. Nace de sentirse bien atendido.

Según PwC, el 32% de los consumidores abandona una marca después de una sola mala experiencia, incluso si le piden evaluarla después. El usuario actual es menos tolerante, más informado y volátil. Y lo que realmente valora es eficiencia, claridad y empatía, no métricas. En otras palabras: las encuestas no salvan una mala experiencia, solo la exponen.