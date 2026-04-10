Casilla 0 en la negociación

No, todo mundo sabe que la deuda de Pemex es infinitamente mayor a la que reconoce, y que las cuentas no cuadran. Se pusieron a restringir el registro de deuda, manipulando a modo lo que realmente deben. Gracias a los hoy exministros, Laynez y Pérez Dayán, el Consejo de Petróleos Mexicanos pudo burlar la Ley General de Deuda Pública, pero sólo ganó algo de tiempo. Victoria pírrica, pero costosa, la brindada por los otrora operadores judiciales del sistema. El estado de insolvencia del organismo es aterrador, y más, si se suman los faltantes en los fondos de pensiones, vivienda, y atención médica de sus trabajadores, a quienes sus jefes atracaron impunemente.

Luis Videgaray “saneó” la situación financiera de la arruinada petrolera poniendo todo debajo del tapete, y para eso, se apoyó en ministros a modo. Para eso los puso. Sin embargo, ahora, habrá tres tipos de deuda, a saber, la generada a favor de empresas de los Estados Unidos de América, que no se quedarán a jugar volados en tribunales tripulados por el gobierno, ésta se pagará por las buenas, las malas o las peores; la de los coyotes, que operan como títeres de los miembros del Consejo de Administración, y que, en el río revuelto, tratarán de colgarse de lo negociado por los vecinos, y, finalmente, la del resto de los acreedores, quienes muy difícilmente podrá recuperar lo que la negra y opaca empresa les debe. Así es, la carta que se jugará el día uno impondrá una dinámica en la que, ni en la Secretaría de Economía, y mucho menos en la imberbe Cancillería, tienen la más remota idea de cómo manejar.

Pensar que el nuevo canciller cuenta con amarres para poder hacer frente al planteamiento es desconocer la realidad. La fatua e infundada narrativa que se ha usado para impulsar un nombramiento insostenible dibuja a un experto reconocido en el exterior que, simple y sencillamente, no existe. Imaginar que Ebrard, quien llamó a votar en contra de Trump en la primera vuelta, será tratado con deferencia, es no querer ver que se trata de un negociador vulnerado. Allá saben que no forma parte del equipo que manda, así como de que tiene asignada una cartera de cuetero, maquiavélicamente otorgada para acabar con el poco capital político con el que llegó al 2024.

Los temas centrales en la mesa nada tienen que ver con las ingenuas consultas que hizo la SECONO, por lo que, una vez más, Ebrard, y ahora su novel entenado, no harán trapecismo en la carpa principal, sino que harán malabares en una pista que ni siquiera tendrá reflector. Los temas torales pues, serán energía y seguridad nacional, y en ambos, simple y sencillamente, no pintan. No es casual que dejarán al galo plantado en la primer reunión, para ellos no resulta relevante. Tuvieron que armarle una insulsa comitiva de recepción al día siguiente, pero ya por pena ajena. Esa será la historia, ese par lleva canicas a una partida de ajedrez.