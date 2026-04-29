'Deepfakes' y desconfianza en línea, ¿cómo reconstruir la confianza en entornos digitales?

Ese cambio ya se siente con fuerza en México. El fraude en espacios digitales se ha disparado en los últimos años: solo en 2024 los casos de fraude cibernético crecieron 40% en el país, con respecto a los seis años anteriores, mientras que las pérdidas asociadas a este tipo de delitos ascienden a 20,000 millones de pesos, de acuerdo con un estudio de The CIU .

El fraude digital ya no es un fenómeno aislado: se ha convertido en parte del “ruido de fondo” cotidiano de internet. Tecnologías como los deepfakes, la clonación de voz y las identidades sintéticas permiten crear engaños más creíbles, más baratos y mucho más escalables.

Las consecuencias van mucho más allá del dinero perdido. Por ejemplo, empleados engañados para autorizar transferencias fraudulentas, consumidores que confían en recomendaciones falsas generadas con IA, personas mayores que reciben llamadas con voces clonadas de familiares o instituciones, cada uno de estos casos erosiona un poco más la confianza que sostiene la vida digital.

Al mismo tiempo, las personas comienzan a percibir esta incertidumbre. Un estudio reciente llevado a cabo en la World App a más de 12,000 personas muestra que 73% de los usuarios en México se ha preguntado si la persona con la que interactúa en línea es realmente humana o si se trata de un bot o una inteligencia artificial. Y el 85% considera muy importante saber si hay una persona real del otro lado de la pantalla.

La desconfianza no es irracional. El ecosistema digital cambió más rápido que los mecanismos de seguridad diseñados para protegerlo.

Por qué las defensas tradicionales no son suficientes

Durante años, la respuesta ha sido reforzar herramientas de detección, moderación de contenido y procesos de verificación de identidad como los sistemas de Know Your Customer (KYC). Pero estas estrategias enfrentan límites cada vez más evidentes. Además, el KYC incrementa el riesgo de que contenido que identifica a los usuarios —como selfies o imágenes de documentos— pueda filtrarse o ser robado, acelerando la capacidad de la IA para suplantar a personas reales.