Lo que hoy funciona en el liderazgo

Lo que ese gerente describía sin saberlo no era un problema de estilo de liderazgo. Era una soledad. La soledad particular de quien dirige desde arriba y nunca se entrenó para caminar al lado. Pienso en él cuando veo a ciertos líderes. Su certeza de que dirigir significa tener respuestas y tomar decisiones. Pero debajo de esa superficie pulida hay equipos que cumplen pero no se comprometen, colaboradores que asienten pero no preguntan, y un entusiasmo que se fue apagando lentamente, sin renuncia formal. Lo que algunos investigadores llaman “quiet cracking”; la fractura silenciosa que no aparece en las métricas de desempeño, pero que erosiona lentamente el alma de una organización.

La aceleración de la Inteligencia Artificial, la fragmentación del trabajo híbrido, la incertidumbre económica; todo esto ha vuelto obsoleto el modelo del líder que dirige desde la cima, que señala el camino, que imparte órdenes con precisión quirúrgica. Lo que se necesita hoy no es más autoridad. Es otra cosa. Una cosa más antigua y, paradójicamente, más urgente. Me gusta llamarla acompañamiento.

El término proviene de la tradición espiritual, pero su raíz es aún más profunda. No significa dirigir a alguien, sino caminar junto a alguien. Con humildad y presencia. En el contexto del liderazgo corporativo, representa un giro fundamental: no liderar desde el frente, sino estando al lado. No resolver los problemas de las personas, sino acompañarlas mientras los atraviesan. Verlas enteras, con sus vidas, sus angustias, sus aspiraciones, y no reducirlas a sus indicadores de rendimiento. Esto no es liderazgo blando. Creo que es el liderazgo más difícil que existe.

Para entender de dónde viene esta sabiduría, hay que ir al desierto. No al desierto metafórico de la jerga corporativa, sino al desierto real: Egipto, entre los siglos III y V de nuestra era. Allí, en los páramos de Escetis y en la Tebaida, surgieron comunidades de monjes y eremitas que buscaban lo esencial, despojándose de todo lo accesorio. Los llamamos los Padres del Desierto, y su legado vive en una colección de dichos y relatos conocida como la Apophthegmata Patrum, los dichos de los padres del desierto.