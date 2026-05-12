Han sido días de euforia con la llegada de BTS a México, redes saturadas, expectativas desbordadas, búsquedas frenéticas de boletos y una comunidad fan dispuesta a casi todo por estar cerca de sus artistas. Pero, como suele ocurrir en el entorno digital, no todo es miel sobre hojuelas; detrás del entusiasmo también aparecen riesgos que deben analizarse desde la ciberseguridad, la seguridad personal y la protección de niñas, adolescentes y jóvenes.
BTS. Boletos que cuestan "un ojo de la cara"
La frase popular dice que algo “cuesta un ojo de la cara” cuando su precio es excesivo. En este caso, el problema no es solo económico. En distintos espacios digitales comenzaron a circular publicaciones, capturas y conversaciones donde presuntos revendedores ofrecían boletos a menores de edad o jóvenes fans a cambio de contenido íntimo, encuentros sexuales o favores de carácter sexual. De confirmarse estas conductas, no estaríamos ante una simple reventa abusiva, sino ante posibles dinámicas de explotación, grooming, corrupción de menores y violencia digital.
La estrategia parece simple y profundamente peligrosa: aprovechar el fanatismo, la urgencia y la ilusión de asistir a un concierto para colocar a las víctimas en una posición de vulnerabilidad. No se vende solo un boleto; se negocia con el deseo, la emoción y la falta de experiencia y cuando la persona objetivo es menor de edad, el riesgo deja de ser una anécdota de redes y se convierte en una alerta de seguridad.
Este primer escenario nos lleva a una antesala para la trata, el secuestro, tráfico orgánico, violación, y muchos otros delitos en dónde el fanatismo cegador no permite concebir que se trata de una exposición a la integridad misma el hecho de aceptar y ceder por un boleto.
A esto se suma otro escenario: los fraudes electrónicos. Boletos falsos, supuestas preventas, accesos “garantizados”, transferencias bancarias, depósitos rápidos y perfiles que desaparecen después de recibir el dinero. Muchas fans, conocidas como ARMYs, han sido expuestas a estafas donde el atractivo principal es el precio bajo o la promesa de conseguir lo que ya parece imposible. Lo que brilla no siempre es oro; en internet, muchas veces es un anzuelo.
El problema de fondo es que las nuevas generaciones consumen redes sociales, pero no siempre cuentan con criterio digital suficiente para detectar manipulación, fraude o riesgo. Saber usar una plataforma no significa saber protegerse dentro de ella. Una cosa es publicar, compartir o comprar en línea; otra muy distinta es identificar patrones de engaño, presión emocional, suplantación de identidad o captación con fines delictivos.
Aquí la reflexión debe ser incómoda: ¿qué estamos haciendo como padres, madres, docentes y autoridades para atender estas nuevas formas de vulnerabilidad? El fanatismo no es delito, la emoción tampoco. Pero cuando se combina con menores de edad, dinero, anonimato, reventa, presión emocional y adultos malintencionados, el resultado puede ser mucho más grave que una pérdida económica. Puede terminar en extorsión, desaparición, abuso, trata, secuestro o feminicidio.
La ciberseguridad no se limita a contraseñas, antivirus o fraudes bancarios. También implica entender cómo operan los riesgos humanos en los entornos digitales. Hoy un boleto puede ser el gancho; mañana será una audición falsa, una convivencia privada, una promoción exclusiva o una supuesta oportunidad irrepetible.
BTS no es el problema. El problema es el ecosistema de abuso que se activa alrededor de eventos masivos, emociones intensas y comunidades juveniles altamente expuestas. Si no se habla de esto, si no se previene y si no se alerta con claridad, seguiremos llegando tarde.
Porque a veces un boleto no cuesta solo un ojo de la cara. A veces puede costar la seguridad, la dignidad o la vida de una persona joven.
Con los aprendizajes que nos deja esta visita, debemos tomar acciones y así lograr un cambio en pro de la ciberseguridad y seguridad para la prevención de delitos, a veces todo puede comenzar con una charla desde casa con las personas adecuadas para dar directriz en este amplio mundo digital.
Le recuerdo a los lectores que mis redes sociales y canales de comunicación están abiertos para cualquier tipo de ayuda.
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Nota del editor: Carlos Ramírez Castañeda es especialista y apasionado por el Derecho Informático, particularmente en ramas de Ciberseguridad, Cibercriminalidad y Ciberterrorismo. Tiene un Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Santiago de Compostela España, Doctor en Administración y Políticas Públicas de México. Es colaborador de diversas instituciones académicas y gubernamentales, profesional siempre interesado en temas de ciberprevención particularmente con sectores vulnerables. Síguelo en Twitter como @Ciberagente . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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