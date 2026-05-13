Durante una década, la narrativa del emprendimiento en América Latina giró alrededor del fundador heroico, ese personaje resiliente que, a pesar de la falta de capital y de la burocracia, lograba construir un unicornio. Esa visión, aunque romántica, está obsoleta. El éxito en esta región ya no es accidente, sino arquitectura: una red invisible de organizaciones, metodologías y capital transfronterizo que está reduciendo, de forma silenciosa pero implacable, el riesgo de ejecución para el inversionista global.
La red invisible que blinda al venture capital en Latinoamérica
Hemos entrado en lo que llamo la Gran Recalibración. El venture capital regional sumó 4,500 millones de dólares en 751 operaciones durante 2024, y el fundraising dedicado a estrategias latinoamericanas alcanzó 10,100 millones de dólares, su segundo mejor año histórico (LAVCA, 2025). El detalle revelador no es el monto, sino el comportamiento: 72% de esos dólares lo capturaron fund managers en su cuarto fondo o más, y los repeat founders concentraron el 42% del capital, frente al 23% en 2021 (LAVCA, 2025). El mercado dejó de financiar promesas; ahora financia disciplina probada.
Esa red invisible se sostiene sobre tres columnas: la capa metodológica, el corredor financiero Estados Unidos–Latinoamérica, y la soberanía técnica del nearshoring 2.0.
La primera la conforman incubadoras, aceleradoras y venture builders que pasaron de ofrecer mentoría amistosa a aplicar metodologías rigurosas, eliminando empresas zombi antes de que quemen capital institucional. La mejor evidencia macro de este pilar la ofrece el BID Lab, brazo de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha financiado cerca de 3,000 operaciones en 26 países, desplegando 2,200 millones de dólares de capital propio y movilizando otros 8,000 millones de dólares de terceros (BID Lab, 2024). Su multiplicador de 6x —cada dólar de soporte temprano atrae seis dólares adicionales de capital privado— es la firma de una capa metodológica madura: convierte el dinero blando en imán de capital duro.
La segunda columna es el corredor norte-sur. El funding a startups latinoamericanas creció 26% en 2024, con menos rondas pero cheques más grandes, y 65% del capital se concentró en etapas de crecimiento (Endeavor, 2024). La inversión late-stage saltó a 1,600 millones de dólares, un 55% más año contra año (LAVCA, 2025). Casi la mitad (49.3%) de las organizaciones de financiamiento que tocan a la región opera desde Estados Unidos (FrissOn Capital, 2025). No es dependencia: es validación. Los estándares locales de gobernanza y compliance se han alineado lo suficiente con los de mercados desarrollados para que el capital institucional global firme cheques con menos fricción. El fundraising cliff de 2022-2023 actuó como filtro de calidad: depuró el catálogo y dejó en pie a emprendimientos capaces de absorber capital institucional disciplinado.
La tercera columna es la menos visible y, quizá, la más decisiva: una capa de soporte técnico altamente especializado —expertos en propiedad intelectual, organizaciones de investigación por contrato y centros de transferencia tecnológica— que permite que la región pase de manufacturera a creadora de valor. Es lo que separa al nearshoring basado en mano de obra barata del nearshoring basado en soberanía tecnológica.
México registró en 2025 un récord histórico de 40,871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, con la manufactura concentrando el 37.1% de los flujos (Secretaría de Economía, 2026). Pero el indicador prospectivo es otro: la inversión en deep tech en Latinoamérica creció 219% en 2024 (LADP, 2025). Argentina, Chile y Uruguay concentraron el 89% de las operaciones de biotecnología (LAVCA, 2025), y São Paulo se consolidó como núcleo regional con 329 emprendimientos deep tech (LADP, 2025). El reto es de valuación: las startups de deep tech latinoamericanas cotizan a un descuento del 50% frente al promedio global y 27% por debajo de otros mercados emergentes (Morgan Stanley Capital International Index, 2024). Esa brecha es la prima de entrada que la red invisible está corrigiendo. Quien entra ahora, entra antes de la convergencia.
La tesis es clara: el riesgo de ejecución en América Latina ya no proviene del fundador, sino de la falta de lectura del inversionista. Los sobrevivientes del fundraising cliff son modelos blindados por una infraestructura institucional —metodológica, financiera y técnica— que no existía hace un lustro. Para los corporativos, la lección es estratégica: no pueden depender únicamente de su I+D interno; necesitan adoptar modelos de venture building y apoyarse en esta infraestructura regional probada para externalizar innovación con rigor científico.
América Latina dejó de ser una región de talento barato para convertirse en exportadora de talento exponencial. La red invisible es lo que evita que ese talento se pierda en la ejecución. Estamos en el Año de la Prueba, y quien ignore la profundidad de este blindaje institucional perderá la ventana de creación de valor más importante de la década. La red invisible está ahí, sosteniendo el futuro. Sólo falta que los arquitectos del capital se decidan a integrarse a ella.
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Nota del editor: Pedro López Sela es Managing Partner de FrissOn Capital, el Deep Tech Fund de Latinoamérica. Es autor bestseller en innovación, negocios y emprendimiento. Síguelo en X y en LinkedIn . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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