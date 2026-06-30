Todavía no, IA todavía no

No le temo al futuro; lo compro en cuanto está disponible.

En alguna ocasión, una brillante candidata al MBA (Maestría en Administración y Dirección de empresas) de uno de los mejores programas de Estados Unidos, y con la que yo había trabajado en “una vida pasada” soltó una pregunta que me cayó como un balde de agua fría, no reaccioné como alguien en contra de la tecnología. Reaccioné como consultor.

"Ahora que la IA puede hacer análisis de mercado por su cuenta, ¿qué están haciendo los analistas jr. en estos días?".

Me molestó. No porque fuera condescendiente, sino porque ella es tremendamente inteligente. Sabe perfectamente lo que implica construir una estrategia desde cero. Pero, como muchos hoy, había caído en el "Espejismo Generativo": la idea de que, porque un modelo de lenguaje puede resumir un PDF de 100 páginas en tres segundos, de repente puede navegar la realidad caótica y no indexada de los negocios globales.

No discutí. Solo le lancé un reto: "Ve y pruébalo. Construye un análisis de mercado completo para un nicho industrial oscuro usando solo IA. Nos vemos en dos semanas."

Catorce días después, regresó con un tono muy distinto: "No hay forma de alcanzar el nivel de precisión que solíamos lograr. Es un kilómetro de ancho, pero un centímetro de profundidad".

La trampa de la "velocidad de la luz"

La IA es un motor magnífico. En nuestra firma hemos visto cómo transforma la "ciencia" de la consultoría. Un estudio de Harvard y consultores MBB del 2025 encontró que quienes usan IA terminan las tareas 25% más rápido con una calidad 40% mayor, pero solo en tareas "dentro de la frontera". La IA es una herramienta insuperable para:

Velocidad bruta: Obtener datos "fáciles de conseguir" (crecimiento de volumen histórico, CAGRs pasadas y distribución de ingresos por región) solía tomar 20 horas. ¿Ahora? Toma 20 segundos.

Cruce de información: La IA puede digerir 50 informes anuales y encontrar las tres anomalías que realmente importan.

Estructuración narrativa: Es una maestra para tomar un caos de notas y estructurarlas en un relato convincente.

Tecnología vs. “pared de la realidad”.

I. Análisis de mercado: el problema de los "datos sombríos"

La IA depende de la "web superficial". Si algo no está digitalizado, para la máquina no existe. Pero en la consultoría de alto impacto (especialmente en mercados emergentes) los datos más valiosos no están a la vista, están en las sombras".

El límite de la máquina: La IA puede decirte el tamaño teórico de un mercado basándose en datos del Banco Mundial. Lo que no puede decirte es que el 30% del volumen en una región específica se mueve por canales "informales" que jamás aparecen en un balance contable.

La ventaja humana: Buscamos donde los datos no están a simple vista. Entrevistamos a exempleados, conversamos con distribuidores sobre de quién realmente compra, y encontramos a los "gigantes ocultos": empresas privadas que evitan la prensa y tienen sitios web del año 2004. La IA te da el promedio; nosotros te damos la anomalía.

II. Cadena de suministro: la brecha entre el "papel y el pavimento"

Una cadena de suministro no es solo nodos y líneas en una pantalla; es un organismo vivo que respira personas, política y fricción física.

El límite de la máquina: La IA no tiene rival en el modelado de "gemelos digitales". Puede ingerir 10,000 embarques y decirte la ruta "óptima". Pero la IA no conoce la realidad sobre el terreno. No sabe que un puerto específico está frenado por un conflicto laboral local que aún no llegó a los noticieros. No entiende que una estrategia de inventario "lean" es una sentencia de muerte en una región donde la infraestructura suele colapsar en temporada de lluvias.

La complejidad del "por qué": La IA puede decirte que un embarque llegó tarde. No puede decirte por qué el oficial de aduanas local de repente está reteniendo carga, ni que el gerente de un almacén en una provincia remota le está dando prioridad a un competidor por una relación personal de veinte años.

La ventaja humana: No solo miramos el mapa; conocemos el pavimento. Aportamos la intuición de "última milla" que descubre que una ruta "óptima" en pantalla es, en realidad, un cuello de botella.