Cuando el mundo se cae: lo que una tragedia revela sobre el alma de una marca

Y en medio de ese dolor, algo pasó que no debería sorprendernos pero igual duele: algunas marcas siguieron publicando sus promociones. Sus descuentos. Sus reels de producto. Como si nada.

Eso es lo que quiero hablar hoy. No de marketing de crisis. De algo más básico: de carácter.

Hay una verdad que los manuales de comunicación corporativa no te van a decir con esta claridad: una tragedia no es un problema de relaciones públicas. Es un espejo. Y en ese espejo, tu marca aparece exactamente como es. Sin filtros. Sin estrategia. Sin el barniz que le aplicas cuando todo va bien.

El consumidor de hoy no necesita un estudio de mercado para detectar cuando una empresa está siendo genuina o cuando está actuando. Lo siente. Lo comparte. Y lo recuerda mucho más de lo que tú quisieras.

Entonces, ¿qué hace una marca con alma cuando un país se cae?

Lo primero es lo más difícil: callarse. No todo silencio es indiferencia. A veces el silencio es la única respuesta honesta que tienes. Si no tienes nada verdadero que decir, no digas nada. Apaga las campañas. Detén los anuncios. Suspende los posts programados que hablan de tu oferta del mes. Ese gesto, aunque nadie lo vea, es el primero que te define.

Lo segundo es actuar antes de comunicar. Primero haz. Después, si acaso, di. Las marcas que salieron mejor paradas en tragedias anteriores no fueron las que publicaron el comunicado más bonito. Fueron las que donaron en silencio, las que pusieron sus camiones, sus bodegas o sus redes al servicio del rescate, y solo después (mucho después) lo mencionaron de pasada, casi sin querer.

Lo tercero es entender que usar el dolor ajeno para ganar visibilidad es la forma más cara de publicidad que existe. Cara no en dinero. Cara en reputación. El post de "nuestros corazones están con Venezuela" con tu logo destacado y un link a tu tienda en el pie de página no es empatía. Es oportunismo. Y la gente lo sabe.

Aquí viene la parte incómoda, la que pocos dicen en voz alta:

No todas las marcas tienen que pronunciarse sobre cada tragedia. Si tu empresa no tiene empleados en Venezuela, no tiene operaciones allá, no tiene ninguna conexión genuina con lo que pasó, el silencio es más honesto que fabricar un vínculo emocional que no existe. Forzar relevancia donde no la hay es igual de deshonesto que ignorar la crisis.

La pregunta que debes hacerte no es "¿qué publicamos?" sino "¿tenemos algo real que aportar?" Si la respuesta es sí (recursos, dinero, logística, alcance para difundir ayuda humanitaria verificada) entonces actúa. Si la respuesta es no, respétate suficiente para quedarte quieto.